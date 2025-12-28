A Bordighera sbarca 'Tamago': l'esordio narrativo di Emma Sorriento (Foto)

A Bordighera sbarca 'Tamago', l'esordio narrativo di Emma Sorriento. Nel nuovo romanzo intenso e commovente, che si può trovare nella libreria Mondadori Bookstore, la giovane autrice esplora con sensibilità e maturità sorprendente il delicato equilibrio tra passione e razionalità.

Attraverso la voce intima del protagonista, il romanzo invita a riflettere su un dilemma universale: "lasciarsi andare completamente ai sentimenti o seguire la guida sicura della logica?". La storia personale del personaggio si intreccia profondamente con il suo percorso interiore, diventando parte essenziale della narrazione, tra fragilità emotive, crescita personale. Un debutto fresco, generazionale e profondo, perfetto per chi ama storie che parlano al cuore senza eccessi ma con autentica introspezione. Tamago è il racconto di un legame simbolico, destinato a lasciare un segno indelebile, ben oltre l’ultimo salto nel vuoto. Una lettura da non perdere se si cerca un romanzo che unisce realismo contemporaneo e riflessione sui sentimenti.

Emma Sorriento è nata nel 2005 a Sanremo e attualmente vive tra Liguria e Milano. Ha frequentato il liceo Aprosio di Ventimiglia, ora è una studentessa universitaria di Lettere moderne. A soli quindici anni ha pubblicato il suo primo romanzo fantasy intitolato “Sirene e la gemma della luna blu”. La sua scrittura nasce dal desiderio di indagare i legami invisibili tra la realtà e la proiezione simbolica, tra il quotidiano e ciò che va oltre l’apparenza. Appassionata di classici occidentali e di letture orientali, esplora con “Tamago” il delicato equilibrio tra razionalità e passione, in un continuo dialogo tra ciò che si vede e ciò che si sente. Con "Tamago" firma, perciò, un esordio nella narrativa adulta che colpisce per la sua lucidità emotiva e la voce già riconoscibile.