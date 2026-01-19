Bordighera, Emma Sorriento ospite al Festival delle Ragazze (Foto)

Emma Sorriento ospite al Festival delle Ragazze. La giovane scrittrice presenterà il suo ultimo libro, Tamago, domenica 25 gennaio alle 16.30 presso l’hotel Parigi sul lungomare Argentina a Bordighera. L'incontro è organizzato dall’associazione culturale Il Festival delle Ragazze che è lieta di ospitare la presentazione del romanzo, edito da Antea Edizioni, dell’autrice ligure emergente. Dialogherà con l’autrice Raffaella Fenoglio.

Emma Sorriento è originaria della provincia di Imperia. E', infatti, nata a Sanremo ed è residente nell’entroterra ligure. Emma torna in libreria dopo il suo esordio precoce nel fantasy con Sirene e la gemma della luna blu, pubblicato a soli quindici anni. Con Tamago, frutto di sei anni di appassionato lavoro, l’autrice realizza un sogno coltivato sin dall’adolescenza.

L’evento si inserisce nella rassegna letteraria Il Festival delle Ragazze, iniziativa culturale che dal 2024 valorizza voci femminili, talenti emergenti e narrazioni al femminile sul territorio di Bordighera e della Riviera dei Fiori. Dopo appuntamenti di successo, il Festival conferma il proprio impegno nella promozione della letteratura contemporanea e del ruolo delle donne nella cultura.