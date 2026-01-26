Bordighera, Emma Sorriento presenta 'Tamago' al Festival delle Ragazze (Foto e video)

Emma Sorriento presenta Tamago al Festival delle Ragazze. La giovane scrittrice, ieri pomeriggio, ha, infatti, parlato, dialogando con Raffaella Fenoglio, del suo ultimo libro presso l’hotel Parigi sul lungomare Argentina a Bordighera.

L'incontro è stato organizzato dall’associazione culturale il Festival delle Ragazze. "Davanti a un pubblico numeroso e attento, la giovane autrice ha condiviso i suoi sogni, i personaggi delle sue storie e l’amore profondo per la letteratura, una passione coltivata da sempre insieme alla sorella e alla cugina, sedute in prima fila per sostenerla" - fa sapere l’associazione culturale il Festival delle Ragazze - "Emma, con una grinta e una sicurezza da adulta, ha parlato per circa un’ora, intervallando il discorso con momenti di pura emozione al ricordo delle sensazioni che l’hanno accompagnata durante la creazione del libro. Si è descritta con dolcezza come 'una sedicenne nel corpo di una giovane adulta', raccontando il suo avvicinamento alla letteratura: dalle favole lette alla sua sorellina, alla scoperta delle meraviglie del mondo di Tolkien, passando per i grandi classici della letteratura greca e infine immergendosi nei mondi onirici che solo la letteratura giapponese sa ricreare con tale potenza. Nonostante la giovane età, Emma ha le idee chiare sul suo futuro: 'Voglio diventare una scrittrice'".

Intervistata da Raffaella Fenoglio e accompagnata dalle letture di Emanuela Tralci, Emma Sorriento ha risposto con naturalezza e competenza, come un’autrice già abituata al pubblico, senza mai perdere quella tenerezza che si addice perfettamente a una ragazza della sua età. Tra sogni già realizzati e progetti futuri, si è raccontata con piacevolezza a Raffaella e ha risposto con entusiasmo alle numerose domande del pubblico. Alla fine dell'incontro si è prestata per fare foto e autografi ai tanti presenti tra i quali anche l’assessore regionale Walter Sorriento, che ha sostenuto con orgoglio la prima presentazione della nipote. Un debutto promettente per una voce fresca della letteratura italiana, che promette di incantare lettori di tutte le età.

L’evento si inserisce nella rassegna letteraria il Festival delle Ragazze, iniziativa culturale che dal 2024 valorizza voci femminili, talenti emergenti e narrazioni al femminile sul territorio di Bordighera e della Riviera dei Fiori. Dopo appuntamenti di successo, il Festival conferma il proprio impegno nella promozione della letteratura contemporanea e del ruolo delle donne nella cultura.

Emma Sorriento è originaria della provincia di Imperia. E', infatti, nata a Sanremo ed è residente nell’entroterra ligure. Emma è tornata in libreria dopo il suo esordio precoce nel fantasy con Sirene e la gemma della luna blu, pubblicato a soli quindici anni. Con Tamago, frutto di sei anni di appassionato lavoro, l’autrice realizza un sogno coltivato sin dall’adolescenza.