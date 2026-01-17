Giornata della Memoria, "Le donne della Shoah" sbarca al liceo Aprosio di Ventimiglia

Il 26 gennaio la scuola superiore ospiterà la presentazione di un libro che raccoglie le storie di donne protagoniste della Resistenza e della Shoah, che, purtroppo, hanno vissuto la tremenda pagina delle persecuzioni razziali. Tra le figure ricordate, Settimia Spizzichino, sopravvissuta alla razzia del ghetto di Roma, Luciana Nissim, Giuliana Tedeschi, Liana Millu, Frida Misul, Alba Valech, Edith Bruck, Goti Bauer e Liliana Segre.

A fare gli onori di casa, sarà il dirigente scolastico Giovanni Oggiana, coadiuvato per l'evento dal professor Pierfrancesco Musacchio. "L'iniziativa è parte del programma di celebrazioni promosse da Aned, rappresentata dalla promotrice dell'evento, la professoressa Anna Peroglio Biasa, e Isrecim, rappresentata dallo storico Paolo Veziano per ricordare le vittime della Shoah e trasmettere la memoria storica alle nuove generazioni" - fanno sapere dal liceo Aprosio - "La presentazione del libro sarà l'occasione per riflettere con alunne e alunni, impegnati attivamente con letture di brani dell'opera, sull'importanza della memoria e della trasmissione della storia alle nuove generazioni, in vista della Giornata della Memoria del 27 gennaio".

Per l'occasione interverranno anche Maria Teresa Anfossi, presidente dell'associazione Italia-Israele, e l'assessore all'istruzione Milena Raco per il Comune. Saranno presenti, inoltre, varie associazioni del territorio e rappresentanze scolastiche.