Sanremo, Ugo Rosenberg presenta "Tutto iniziò da quel finestrino" (Foto)

Lo scrittore, storico e giornalista Ugo Rosenberg presenta il suo libro "Tutto iniziò da quel finestrino" presso l’hotel des Anglais a Sanremo, sede dell'associazione culturale Italia Israele Ventimiglia Sanremo International.

L'incontro svoltosi ieri, domenica 18 gennaio, è stato proposto dall'associazione culturale Italia Israele Ventimiglia Sanremo International nell’ambito del ciclo di conferenze che abitualmente organizza. "Il relatore, moderato da Alessio Rossi, segretario dell’associazione, è riuscito a trasmettere, con incredibile pathos, le sofferenze affrontate con forte determinazione da suo padre durante il suo percorso di fuga dalla Polonia, suo paese d’origine, attraverso diversi paesi europei" - fa sapere Maria Teresa Anfossi, presidente dell'associazione culturale Italia Israele Ventimiglia Sanremo International - "Arrivato in Italia, fu, infatti, accolto e aiutato da una famiglia abruzzese che gli salvò la vita. Per questo motivo la persona che lo aiutò è nominato nello Yad Vashem "Il Giardino dei Giusti di Israele".

"Di particolare interesse è stato il racconto degli aneddoti sull’amicizia tra il padre di Rosenberg e Karol Wojtila, suo amico di infanzia" - dice soddisfatta Maria Teresa Anfossi, presidente dell'dell'associazione culturale Italia Israele Ventimiglia Sanremo International che ha sottolineato la vocazione culturale dell’associazione volta a far conoscere la storia di Israele con le sue tradizioni e il vissuto del suo popolo - "Il pubblico ha interloquito con il relatore ponendo svariate domande, che hanno spaziato dall’analisi del terribile momento storico, il secondo conflitto mondiale, passando attraverso le tensioni sociali che lo hanno caratterizzato. L’evento è proseguito con il firmalibro mentre un momento conviviale ha chiuso la serata".