Sanremo, un Teatro dell’Opera pieno per Simone Bilardo: “Vivo più che mai” emoziona i Martedì Letterari (Foto e video)

C’è stato un silenzio particolare, questo pomeriggio, al Teatro dell’Opera. Un silenzio fatto di ascolto, rispetto e partecipazione profonda. È in quell’atmosfera che Simone Bilardo ha presentato in anteprima nazionale il suo libro “Vivo più che mai” (Rizzoli), nell’ambito dei Martedì Letterari. Un incontro che ha registrato una grande presenza di pubblico e che ha lasciato il segno.

Bilardo ha raccontato una vita che, a un certo punto, si è fermata di colpo. Una caduta durante un allenamento di triathlon, la diagnosi: due tumori al cervello, incurabili. E una frase che nessuno è pronto a sentire: due anni di vita. Da lì, tutto cambia. Le priorità, le scelte, le parole da dire e quelle da lasciare andare. E soprattutto, il modo di stare al mondo.

Accanto a lui, nel dialogo con Silvia Tettamanti, c’è stato spazio per il racconto di un amore che non arretra. Insieme partono in camper, attraversano l’Europa e poi l’Asia, trasformando la malattia in un viaggio condiviso. Non una fuga, ma un ritorno alla vita, passo dopo passo, chilometro dopo chilometro.

La musica della Band del Liceo Cassini, diretta dal Claudio Iezzi, e le letture curate dal Teatro dell’Albero hanno accompagnato il racconto come un respiro, dando voce alle parole non dette e alle emozioni sospese tra palco e platea.

“Questo non è un libro triste”, ha ricordato Bilardo. È un libro che parla di vita, di tempo, di scelte. Di quella domanda che, prima o poi, riguarda tutti: che cosa stiamo facendo davvero del nostro tempo? Una domanda che oggi, al Teatro dell’Opera, ha attraversato la sala e si è posata su ogni sguardo.