Sanremo, inaugurato il Casinò Culturae Festival: omaggio ad Alfredo Moreschi e alla memoria visiva della città (Foto)

Si è tenuto questo pomeriggio al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo il primo appuntamento del Casinò Culturae Festival, nuovo format culturale inserito nell’ambito della rassegna dei Martedì Letterari, curata da Marzia Taruffi. L’inaugurazione ha segnato l’avvio di un percorso dedicato alle opere legate alla storia della Casa da Gioco e al territorio ligure, con un evento fortemente partecipato e carico di significato.

Protagonista dell’esordio è stata la presentazione del volume “Alfredo Moreschi. Camera con vista su Sanremo e il Casinò” (Edizioni Leucotea), realizzata in collaborazione con l’Università delle Tre Età di Sanremo. Un libro che raccoglie scatti, parole e ricordi di uno dei più importanti testimoni visivi di oltre ottant’anni di storia sanremese.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti, nel ricordo di Alfredo Moreschi, Marco Innocenti, Roberto Pecchinino, Elio Marchese, Freddy Colt e l’editore Matteo Moraglia, mentre le letture scelte sono state affidate all’attore Paolo Paolino, del Teatro dell’Albero. L’ingresso, libero fino a esaurimento posti, ha permesso a un pubblico ampio e partecipe di prendere parte all’evento inaugurale.

Alfredo Moreschi (1932–2025) è stato una figura centrale del panorama culturale cittadino. Fotografo, archivista e instancabile osservatore della vita sanremese, ha documentato eventi, personaggi e trasformazioni della città, diventando nel tempo custode di un patrimonio fotografico oggi considerato una preziosa testimonianza storica. I suoi interessi, estremamente eclettici, spaziavano dalla storia alla cinematografia, dalla cucina alla botanica. È stato Accademico della Pigna, Cittadino Benemerito di Sanremo, Presidente della CNA, ma soprattutto una presenza riconosciuta e amata da tutta la comunità.

Il volume presentato nasce idealmente il 14 gennaio 2025, nel Teatro dell’Opera del Casinò, durante la giornata celebrativa per i 120 anni della Casa da Gioco. In quell’occasione Moreschi aveva tenuto una relazione sugli avvenimenti che avevano segnato la città, attingendo al suo vastissimo archivio personale. Nelle settimane successive, nel suo studio, aveva selezionato le immagini e i ricordi che desiderava condividere, indicando personalmente anche il titolo dell’opera prima della sua scomparsa, avvenuta il 26 marzo 2025.

Il libro raccoglie frammenti di vita vissuta, testimonianze della famiglia e degli amici più cari, curiosità e aspetti poco noti di Sanremo. Un racconto corale, in cui le immagini diventano memoria collettiva, capace di far riaffiorare storie e luoghi comuni a più generazioni. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla famiglia Moreschi, in particolare alla moglie Fiorenza Groff Moreschi e alla figlia Annamaria.

Nella prefazione, il sindaco Alessandro Mager ricorda come Alfredo Moreschi abbia saputo raccontare la città con uno sguardo silenzioso ma profondissimo, immortalando eventi culturali e di spettacolo e personalità che hanno attraversato Sanremo, da Charlie Chaplin a Clark Gable, da Sophia Loren a Rita Hayworth, fino a Gianni Agnelli. Parole che trovano eco anche nel pensiero del Consiglio di amministrazione del Casinò, che sottolinea come, attraverso le immagini di Moreschi, si possa ripercorrere una Sanremo capace di essere al tempo stesso mondana, culturale, musicale e internazionale.

Con questo primo appuntamento, il Casinò Culturae Festival si presenta come un nuovo spazio di approfondimento e memoria, capace di intrecciare storia, immagini e racconti, restituendo alla città e al suo pubblico il valore di un patrimonio culturale condiviso.