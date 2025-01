Cuori accesi per l'Ucraina, il Lions Club Bordighera Capo Nero Host dona dieci stufe a legna

Aiutare gli ucraini in difficoltà è stato l'obiettivo del nuovo service solidale 'Cuori accesi per l'Ucraina' messo in atto dal Lions Club Bordighera Capo Nero Host nella città delle palme.

I Lions hanno, infatti, donato dieci stufe a legna, per un importo di 1500 euro, per le famiglie dei villaggi senza gas. "Un service per garantire a donne, bambini e anziani la possibilità di scaldarsi e mangiare cibi caldi" - fa sapere Marco Zagni, presidente del Lions Club Bordighera Capo Nero Host - "La guerra prosegue e di fronte alla sofferenza, soprattutto dei soggetti più fragili, dobbiamo continuare a garantire aiuto".

Stufe di alta qualità ed efficacia che contribuiranno a dare conforto a molte famiglie. "Anche quest'inverno in Ucraina c'è un disperato bisogno di stufe" - sottolinea Zagni - "Ciò che nella nostra quotidianità è un bene scontato per chi vive la tragica condizione della guerra, invece, è un diritto negato. Un semplice dono si trasforma così in un gesto concreto di conforto, abbiamo acceso i nostri cuori lasciandoci trascinare dalla forza della nostra fondazione internazionale Lions LCIF".