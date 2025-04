Sanremo e Bussana: circa 100 studenti della scuola Giovanni Pascoli ripuliscono le spiagge con i Deplasticati (Foto)

Circa 100 alunni delle scuole 'Giovanni Pascoli' di Sanremo e Bussana hanno partecipato oggi con entusiasmo alla pulizia delle spiagge, un’iniziativa organizzata dall’associazione Deplasticati, che dal 2019 sensibilizza il territorio sull’uso consapevole della plastica e sulla gestione dei rifiuti per un mondo più sostenibile.

La giornata si è svolta in due momenti distinti: nella prima parte della mattinata, gli studenti della prima, seconda e terza A della Pascoli di Sanremo hanno ripulito la spiaggia del Morgana, trovando di tutto, dai copertoni di automobili a una quantità infinita di mozziconi di sigaretta, fino ai sacchettini con i bisogni dei cani abbandonati. Durante l’attività, si è unito anche un gruppo di ospiti di Over, che ha voluto sostenere il lavoro dei ragazzi. Nella tarda mattinata è stato il turno degli alunni della prima e seconda della scuola media di Bussana, che hanno continuato l’opera di pulizia con lo stesso entusiasmo e impegno sul lungomare di Bussana, contribuendo in modo significativo alla raccolta dei rifiuti.

"Un grande ringraziamento - dicono gli organizzatori - a tutti i ragazzi ed ai loro professori per l'impegno, un ringraziamento particolare aa Amaie Energia e Servizi, che supporta sempre queste iniziative e rendono possibile la realizzazione di eventi così importanti per la comunità".

Grazie all’impegno di tutti, oggi le spiagge di Sanremo e Bussana sono un po’ più pulite e, soprattutto, tanti giovani hanno avuto modo di comprendere quanto sia fondamentale prendersi cura dell’ambiente con piccoli gesti quotidiani.