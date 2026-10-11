 / Cronaca

Cronaca | 11 ottobre 2026, 07:11

Ventimiglia, vagava tra le auto rischiando di essere investito: la polizia locale salva un cane (Foto)

Individuato grazie al monitoraggio del sistema di videosorveglianza, l'animale a quattro zampe è stato tratto al sicuro con il supporto della pattuglia dei motociclisti e restituito alla famiglia

Ventimiglia, vagava tra le auto rischiando di essere investito: la polizia locale salva un cane (Foto)

Vagava tra le auto in transito rischiando di essere investito. La polizia locale di Ventimiglia salva un cane. 

Gli agenti Alessandro Cullurà e Giorgio Russo, grazie al monitoraggio del sistema di videosorveglianza, hanno, infatti, individuato un cane che vagava tra le auto in transito rischiando di essere investito e mettendo in serio pericolo la circolazione. E' scatta così il soccorso immediato con il supporto della pattuglia di pronto intervento dei motociclistiL'animale a quattro zampe è stato avvicinato, tranquillizzato e portato al sicuro negli uffici del comando. A seguito di ricerche, è stato, inoltre, rintracciato il proprietario e il piccolo fuggitivo è potuto finalmente tornare a casa, tra la felicità e il ringraziamento della sua famiglia.

Il sindaco Flavio Di Muro e l’assessore alla Polizia Locale Simone Bertolucci si sono così complimentati pubblicamente con gli agenti per la professionalità, la prontezza e la sensibilità dimostrate sottolineando come "la videosorveglianza ancora una volta si è dimostrata uno strumento prezioso per la sicurezza della città. Dietro a ogni intervento ci sono soprattutto persone attente alla comunità, anche a quella a quattro zampe". 

(Nelle foto il cane Spritz con gli agenti della polizia locale Demetrio Foti, Alessandro Cullurà e Giorgio Russo)

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium