Bordighera, salva la vicina allertando i soccorsi: l'Amministrazione Baldassarre la rintraccia per ringraziarla

Allerta i soccorsi e così salva la vita di una vicina, una signora di 75 anni che cadendo in casa era rimasta a terra, ferita e impossibilitata a rialzarsi. Era successo nei scorsi giorni in via Vittorio Emanuele II a Bordighera. L'Amministrazione comunale insieme alla polizia locale hanno così cercato di rintracciare la persona che aveva allertato il 112 per ringraziarla personalmente per la sua attenzione e sensibilità.

Una ricerca messa in atto dal consigliere comunale di maggioranza Sandra Silvestri che, insieme all'agente della polizia locale Stefania Gisondi, è riuscita a identificare e rintracciare la persona che preoccupata, visto che non vedeva la signora da giorni, ha chiamato i soccorsi che sono intervenuti tempestivamente: vigili del fuoco e ambulanza della Ponente Emergenza.

Questa mattina il consigliere comunale Sandra Silvestri, gli assessori Massimiliano Bassi e Margherita Mariella e l'agente della polizia locale Stefania Gisondi hanno così incontrato la signora Pinuccia, in un bar, per ringraziarla personalmente, e a nome dell'intera Amministrazione comunale, dell'azione compiuta e della sensibilità dimostrata nei confronti di una vicina.

Un gesto simbolico anche per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di essere attenti e avere cura del prossimo, sia in famiglia che nel vicinato. "In un mondo in cui spesso si corre il rischio di pensare soltanto a sé stessi, lei ha dimostrato quanto sia importante guardare e prendersi cura degli altri. Ha notato l'assenza della sua amica, si è accorta che da giorni non la vedeva e, invece, di considerarlo una semplice coincidenza, ha dato ascolto a quel piccolo campanello d'allarme. Ha avuto la sensibilità di preoccuparsi, la determinazione di non ignorare quella preoccupazione e la prontezza di chiedere aiuto" - sottolinea il consigliere comunale Sandra Silvestri che, a nome dell'Amministrazione Baldassarre, ha consegnato una rosellina e una lettera di ringraziamento alla signora Pinuccia - "Il suo gesto ha fatto la differenza, il suo esserci, il suo accorgersi, il suo non essere rimasta indifferente hanno contribuito a salvare una vita. La sua attenzione ci ricorda quanto sia prezioso conoscere chi ci vive accanto, guardarsi intorno e avere cura del prossimo. Grazie Pinuccia per la sua umanità, per la sua attenzione e per aver dimostrato che, a volte, un semplice gesto di vicinanza può trasformarsi in un gesto capace di salvare una vita".