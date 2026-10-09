Triora, ciclista di 26 anni cade durante un’uscita: intervengono il 118, i Vigili del Fuoco e l’elisoccorso

Intervento dei soccorsi questa mattina a Triora per un ciclista di 26 anni caduto durante un’uscita in bicicletta. L’allarme è scattato alle 11.05, quando è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118 per prestare assistenza al giovane, rimasto coinvolto in un incidente di natura traumatica. Sul posto sono state attivate più risorse per garantire la gestione dell’emergenza, con il supporto dei Vigili del Fuoco e l’allertamento del Soccorso alpino di Pieve di Teco.

La centrale operativa ha inviato un mezzo di soccorso di base della Croce Verde di Arma di Taggia e un mezzo di soccorso avanzato con personale infermieristico. È stato inoltre attivato l’elisoccorso Grifo 01, con base ad Albenga, per fornire un ulteriore supporto alle operazioni. La dinamica precisa della caduta e le circostanze in cui si è verificato l’incidente non sono state specificate nelle informazioni disponibili.

Secondo quanto riportato nella scheda dell’intervento, il ciclista è stato trattato sul posto dai soccorritori. L’attivazione delle diverse squadre ha consentito di prestare assistenza direttamente nel luogo dell’incidente. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle condizioni del giovane né sull’eventuale successivo trasferimento in ospedale.