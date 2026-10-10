Sanremo, addio a Linuccia Pittatore vedova Cremieux: aveva 95 anni. Lunedì i funerali nella chiesa di Valle Armea

Bordighera e Sanremo piangono la scomparsa di Linuccia Pittatore, vedova Cremieux, mancata all’età di 95 anni all’Ospedale Civile di Bordighera.

A ricordarla sono i figli Massimo e Manuela, insieme ai nipoti Viola, Giulio, Sofia e Francesco e a tutti i parenti, che in queste ore stanno affrontando il momento del lutto. Una famiglia che si prepara a salutare per l’ultima volta Linuccia, giunta al traguardo dei 95 anni, dopo una lunga vita.

Le esequie saranno celebrate lunedì 12 ottobre, alle 14.30, nella chiesa del cimitero di Valle Armea. Al termine della funzione religiosa, seguirà la tumulazione nella tomba di famiglia.

I familiari hanno inoltre voluto rivolgere un ringraziamento anticipato a tutte le persone che prenderanno parte alla cerimonia e che vorranno manifestare la propria vicinanza in questo momento di dolore.

Alla famiglia Pittatore e Cremieux giungano le condoglianze e la partecipazione al lutto per la scomparsa di Linuccia dalla redazione di SanremoNews.