Ventimiglia, 1,7 milioni per la scuola media di Roverino: superati i 3,4 milioni di euro di finanziamenti per l'energia

Ventimiglia punta sull'efficientamento energetico degli edifici pubblici e ottiene un nuovo importante finanziamento per la riqualificazione della scuola media di Roverino. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha infatti accolto la richiesta di prenotazione degli incentivi presentata dal Comune nell'ambito del Conto Termico 3.0, destinando all'intervento un contributo a fondo perduto di 1.721.833,78 euro, comprensivo dell'incentivo per la redazione della diagnosi energetica preliminare. L'obiettivo è trasformare l'edificio scolastico in una struttura a energia quasi zero, secondo il modello NZEB (Nearly Zero Energy Building), attraverso interventi mirati a migliorare le prestazioni energetiche e a ridurre i consumi.

Il progetto prevede, in particolare, la sostituzione di tutti gli infissi, il rinnovamento delle pompe di calore e l'installazione di pannelli fotovoltaici. Un insieme di opere che punta a rendere la scuola più efficiente dal punto di vista energetico e funzionale, contenendo al tempo stesso i costi di gestione e l'impatto ambientale. Il finanziamento rappresenta un ulteriore passaggio nel programma di riqualificazione del patrimonio comunale avviato dall'Amministrazione di Ventimiglia, che ha individuato nelle politiche energetiche uno degli ambiti sui quali investire per migliorare la qualità degli edifici pubblici.

"Questo ulteriore provvedimento rappresenta un passaggio significativo nell'iter di attuazione del programma di riqualificazione energetica del patrimonio comunale avviato da questa Amministrazione con l'istituzione della delega all'Energia, finalizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici, alla riduzione dei consumi e alla progressiva diminuzione dell'impatto ambientale delle strutture comunali", dichiara l'assessore alle Politiche energetiche Adriano Catalano. "L'accoglimento del finanziamento da parte del GSE costituisce il riconoscimento della validità tecnico-amministrativa della proposta progettuale predisposta dai nostri tecnici e consente di programmare le successive fasi di realizzazione dell'intervento. Anche in questo caso si procederà alla sostituzione di tutti gli infissi, delle pompe di calore e all'installazione di pannelli fotovoltaici".

L'intervento sulla scuola media di Roverino si inserisce in un percorso più ampio, che comprende anche il programma comunitario CLIMINVEST, già in corso di attuazione, dedicato al miglioramento della qualità e della funzionalità degli edifici pubblici. L'efficientamento energetico viene considerato dall'Amministrazione uno strumento per ottenere benefici sia sul fronte ambientale sia su quello economico, attraverso una diminuzione dei consumi e una gestione più sostenibile delle strutture comunali. Il nuovo contributo si aggiunge alle risorse già ottenute per altri edifici scolastici e per i servizi dedicati all'infanzia, consolidando il programma di interventi avviato negli ultimi mesi.

A sottolineare la portata complessiva dei finanziamenti è il sindaco Flavio Di Muro, che ricorda come quello destinato alla scuola di Roverino sia il terzo contributo ottenuto in materia di efficientamento energetico in un periodo relativamente breve. In precedenza, il Comune aveva ricevuto 1,25 milioni di euro per la scuola di via Veneto e 457.668 euro per gli asili nido 'Il Girasole' e 'L'Aquilone'. Proprio per questi ultimi, come riferito dal primo cittadino, nella giornata dell'8 ottobre sono stati affidati i lavori di rigenerazione energetica rinnovabile.

"Si tratta, in particolare, del terzo finanziamento in materia ottenuto in poco tempo, dopo quello relativo alla scuola di via Veneto e agli asili nido 'Il Girasole' e 'L'Aquilone', per i quali proprio ieri abbiamo affidato i lavori di rigenerazione energetica rinnovabile", spiega Di Muro. "Complessivamente i finanziamenti ottenuti ammontano a oltre 3,4 milioni di euro, confermando la capacità di questa Amministrazione di attrarre risorse preziose per la nostra città".

Con il nuovo contributo, Ventimiglia prosegue quindi il percorso di riqualificazione energetica degli immobili comunali, puntando su edifici scolastici e strutture per l'infanzia. Le risorse ottenute consentiranno di programmare le successive fasi degli interventi, con l'obiettivo di rendere gli immobili pubblici più efficienti, ridurre gli sprechi e favorire una maggiore sostenibilità ambientale.