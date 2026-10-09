Lions Club Sanremo Host, Frattarola presenta il programma 2026-2027: solidarietà, cultura e nuovi service

Il Lions Club Sanremo Host ha ufficialmente aperto il nuovo anno sociale 2026-2027 con l’assemblea ordinaria che si è svolta giovedì 8 ottobre al ristorante Tee&Shot del Golf degli Ulivi di Sanremo. L’incontro, presieduto da Emanuele Frattarola, ha visto la partecipazione di numerosi soci ed è stato l’occasione per presentare il programma delle attività dei prossimi mesi, fare il punto sulle iniziative già realizzate e definire gli obiettivi per il futuro. Nel corso della serata sono stati inoltre illustrati e approvati il rendiconto consuntivo relativo all’esercizio 2025-2026 e quello preventivo per il nuovo anno sociale. Un appuntamento che ha confermato la volontà del club di proseguire il proprio impegno sul territorio, attraverso progetti di solidarietà, iniziative culturali e attività di service rivolte alla comunità.

Ad aprire ufficialmente l’assemblea è stata la cerimoniera Milena Balestra, che ha salutato i presenti e invitato il presidente a dare inizio alla riunione con il tradizionale tocco di campana. È seguita la lettura del Codice dell’etica lionistica e la presentazione delle autorità e dei componenti del club presenti al tavolo d’onore. Accanto a Frattarola erano presenti Vincenzo Benza, Past Governatore, Loredana Maletta, Past President, Danilo Moraglia, primo vicepresidente e presidente designato per l’anno sociale 2027-2028, Giorgio Guillard, tesoriere, Paolo Toti, segretario del club, e Francesco Surace, revisore dei conti per l’anno sociale 2025-2026.

Il programma del nuovo anno tra cultura, solidarietà e attività di service

Uno dei momenti centrali della serata è stato dedicato alla relazione del presidente, che ha illustrato il programma di massima e il calendario delle iniziative previste per il 2026-2027. La pianificazione, predisposta fin dall’inizio del mandato e condivisa con il Consiglio direttivo, punta a conciliare incontri di approfondimento culturale, appuntamenti conviviali e progetti concreti a favore delle realtà del territorio. "Il nostro obiettivo è realizzare un anno sociale caratterizzato da una buona partecipazione dei soci, da incontri di interesse culturale e sociale e, soprattutto, da iniziative concrete a favore della nostra comunità e delle realtà che riterremo meritevoli del nostro sostegno", ha sottolineato Frattarola, delineando le linee guida dell’attività del club.

Nel corso della relazione è stato fatto anche il punto sulle prime iniziative già portate a termine. Il primo appuntamento è stato la "Festa d’estate sotto le stelle", organizzata il 12 agosto ai Bagni Kursaal di Bordighera. La serata ha registrato un buon successo, offrendo ai soci e agli amici del club un’occasione di incontro e convivialità e consentendo, allo stesso tempo, di raccogliere fondi destinati agli aiuti per le popolazioni colpite dal terremoto in Venezuela. Un’iniziativa che ha unito la dimensione aggregativa all’attenzione verso chi si trova in difficoltà, confermando il ruolo della solidarietà tra gli obiettivi dell’attività lionistica.

Particolarmente significativo anche il primo meeting istituzionale del nuovo anno sociale, che si è svolto il 17 settembre con la partecipazione di Rosaria Costa, vedova dell’agente della Polizia di Stato Vito Schifani, vittima della strage di Capaci del 23 maggio 1992. L’incontro, dedicato alla memoria delle stragi di Capaci e via D’Amelio, ha rappresentato un’importante occasione di riflessione sui temi della legalità, del coraggio, della responsabilità e della ricerca della verità. La testimonianza ha dato vita a una serata intensa ed emozionante, seguita con grande partecipazione dai presenti, riportando al centro dell’attenzione il valore della memoria e l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni i principi della giustizia e dell’impegno civile.

Guardando ai prossimi mesi, il calendario del Lions Club Sanremo Host comprenderà incontri culturali, serate dedicate a temi sociali, appuntamenti conviviali, tornei di burraco, raccolte fondi e numerose attività di service. Particolare attenzione sarà riservata ai progetti legati alla solidarietà, alla tutela dell’ambiente, alla cultura e allo sport, con l’obiettivo di sostenere iniziative capaci di produrre ricadute positive sul territorio. Frattarola ha inoltre ribadito la propria disponibilità ad accogliere nuove proposte da parte dei soci, affinché il programma possa essere arricchito nel corso dell’anno con ulteriori attività condivise. "La forza del nostro club risiede nella partecipazione e nella capacità di lavorare insieme. Per questo invito tutti i soci a contribuire con idee, proposte e disponibilità: anche una piccola collaborazione può fare la differenza e aiutarci a realizzare grandi cose a favore della nostra comunità", ha dichiarato il presidente.

Approvati i rendiconti consuntivo e preventivo

La seconda parte dell’assemblea è stata dedicata alla situazione economica e finanziaria del club. Il presidente ha dato la parola a Maurizio Cravaschino, tesoriere dello scorso anno sociale, che ha illustrato il rendiconto consuntivo relativo al periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 30 giugno 2026. La presentazione è stata accompagnata da elaborati grafici, utilizzati per facilitare la lettura dei dati e rendere più immediata la comprensione della gestione economica dell’esercizio appena concluso. Successivamente è intervenuto Giorgio Guillard, tesoriere per il 2026-2027, che ha presentato il rendiconto preventivo, illustrando le previsioni economiche e finanziarie per il nuovo anno sociale. Al termine delle due relazioni, l’assemblea ha espresso il proprio voto favorevole, approvando entrambi i rendiconti.

La serata si è conclusa con i ringraziamenti del presidente Emanuele Frattarola a tutti i soci per la partecipazione e per il contributo che ciascuno potrà offrire alle attività in programma. L’auspicio condiviso è quello di affrontare il nuovo anno sociale all’insegna della collaborazione, dell’amicizia e dell’attenzione verso il prossimo, traducendo i valori lionistici in iniziative concrete e utili per la comunità. L’impegno profuso nella predisposizione del programma e del calendario delle attività è stato apprezzato dai presenti, che guardano ai prossimi mesi con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione e consolidare i risultati del club. Il tradizionale tocco di campana del presidente ha infine sancito la chiusura ufficiale dell’assemblea di apertura dell’anno sociale 2026-2027.