Parchi liguri, Renato Adorno alla guida delle Alpi Liguri: nominati i presidenti dei cinque enti regionali

La Regione Liguria ha nominato i presidenti dei cinque parchi regionali, completando il percorso per il rinnovo delle guide degli enti per il prossimo quinquennio. Tra le nomine figura Renato Adorno, chiamato alla presidenza del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, realtà che rappresenta un patrimonio ambientale e paesaggistico di grande valore per il Ponente ligure. Insieme a lui sono stati designati i presidenti degli altri quattro parchi regionali, con l'obiettivo di garantire continuità alle attività di tutela del territorio e rafforzare le iniziative dedicate alla valorizzazione delle aree naturali. Il rinnovo delle presidenze apre così una nuova fase per gli enti, chiamati a coniugare la conservazione della biodiversità con le opportunità di sviluppo sostenibile delle comunità locali.

Per il Parco delle Alpi Liguri, che interessa l'entroterra della provincia di Imperia, la nomina di Adorno si inserisce nel quadro delle politiche regionali rivolte alla salvaguardia del patrimonio naturale e alla promozione delle zone montane. Un territorio caratterizzato da paesaggi di particolare pregio, ambienti naturali, borghi e tradizioni che costituiscono una componente importante dell'identità del Ponente. La sfida per il prossimo quinquennio sarà quella di mantenere alta l'attenzione sulla tutela ambientale, valorizzando al tempo stesso le potenzialità del territorio. I parchi regionali rappresentano infatti una risorsa non soltanto dal punto di vista naturalistico, ma anche per il turismo sostenibile, le attività all'aria aperta e la promozione delle realtà locali.

A commentare le nomine sono il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e l'assessore regionale ai Parchi, Alessandro Piana, che sottolineano il ruolo strategico degli enti nella gestione e nella valorizzazione delle aree protette. "I parchi sono un patrimonio di biodiversità, paesaggio e identità di straordinario valore per la Liguria, che siamo impegnati a tutelare e valorizzare – dichiarano Bucci e Piana –. La loro attività è fondamentale per la salvaguardia dell'ambiente, la promozione del territorio e la crescita sostenibile delle comunità locali". Un richiamo che riguarda da vicino anche le Alpi Liguri, dove la conservazione degli ecosistemi si intreccia con la necessità di sostenere le comunità dell'entroterra e promuovere le opportunità offerte dal patrimonio paesaggistico.

Nel rivolgere gli auguri di buon lavoro ai nuovi presidenti, i vertici regionali evidenziano inoltre l'importanza della collaborazione tra gli enti parco, la Regione, le amministrazioni comunali e tutti i soggetti coinvolti nella gestione del territorio. "Ai nuovi presidenti rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro, con l'auspicio che possano proseguire e rafforzare la collaborazione con la Regione, gli enti locali e tutti i soggetti coinvolti, nell'interesse dei territori e del patrimonio naturale ligure", concludono Bucci e Piana. Oltre a Renato Adorno per le Alpi Liguri, le altre nomine riguardano Claudio Garbarino per il Parco dell'Antola, Giovanni Anelli per il Parco di Portofino, Leonardo Paoletti per il Parco di Montemarcello-Magra-Vara e Andrea Castellini per il Parco del Beigua. Cinque presidenze che accompagneranno il lavoro degli enti regionali nel prossimo quinquennio, con l'obiettivo comune di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale della Liguria.