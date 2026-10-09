Ragazzo caduto dal bus, la Provincia avvia le verifiche su Riviera Trasporti: "Faremo i necessari accertamenti"

La Provincia di Imperia si è attivata per fare chiarezza sulla caduta di uno studente da un autobus di Riviera Trasporti, avvenuta nei giorni scorsi. L’ente, azionista di maggioranza della società che gestisce il trasporto pubblico locale, ha avviato le verifiche necessarie per ricostruire la dinamica dell’episodio e accertare eventuali responsabilità. L’obiettivo è comprendere le cause di quanto accaduto e valutare gli eventuali provvedimenti da adottare, come previsto dal contratto di servizio. Una vicenda che riporta l’attenzione sulla sicurezza dei passeggeri e sulla gestione del servizio di trasporto pubblico, in particolare sulle linee frequentate dagli studenti.

A intervenire è il consigliere provinciale delegato Gabriele Amarella, che ha espresso dispiacere per l’accaduto e per i disagi registrati negli ultimi giorni a causa delle corse non effettuate. "Sono assai dispiaciuto per ciò che è successo, così come sono dispiaciuto per il fatto che in questi giorni alcune corse sono saltate, in particolare nel Sanremese e nel Ventimigliese", ha dichiarato. Amarella ha quindi spiegato di essersi mosso direttamente per ottenere chiarimenti e raccogliere gli elementi utili a ricostruire la vicenda, coinvolgendo i vertici dell’azienda e le amministrazioni comunali interessate.

Il consigliere provinciale ha contattato l’amministratore unico di Riviera Trasporti, Marco Prestileo, oltre ai sindaci di Sanremo e Ventimiglia, Alessandro Mager e Flavio Di Muro. Un confronto finalizzato ad approfondire quanto accaduto e a verificare le criticità che stanno interessando il servizio sul territorio. "Per chiarire cosa è successo ho contattato l’amministratore unico di Rt spa Marco Prestileo, i sindaci di Sanremo e Ventimiglia Alessandro Mager e Flavio Di Muro", ha precisato Amarella,