Sanremo, il baseball per ciechi e ipovedenti debutta a Pian di Poma: per la prima volta in Liguria l'All-Star Game

Per la prima volta la Liguria ha ospitato l’All-Star Game del Baseball per Ciechi e Ipovedenti, andato in scena questa mattina al campo di Pian di Poma, a Sanremo, con la partecipazione dell’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi.

L’appuntamento ha portato in città alcuni tra i migliori giocatori italiani del BXC e ha segnato anche la prima partita ufficiale di baseball per ciechi disputata sul campo di Sanremo. Un passaggio significativo per la LIBCI-Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti, che ogni anno porta l’All-Star Game in una città diversa con l’obiettivo di far conoscere sempre di più questa disciplina, coinvolgere nuovi territori e creare occasioni di incontro tra sport, inclusione e comunità.

La giornata si è aperta con l’Home Run Derby, che ha visto protagonisti Sarwar Ghulam, Giorgio Napoli, Christian Belotti e Giuseppe Scanu, prima dell’All-Star Game tra la Selezione Ovest, composta da atleti provenienti da Milano, Saronno, Varese e Cagliari, e la Selezione Est, con giocatori di Bologna, Brescia, Firenze, Roma e Messina.

Spazio anche alle premiazioni della stagione 2026. La Coppa Italia è stata conquistata dal CISV Hurricane Saronno, mentre i Thurpos Cagliari sono i campioni d’Italia 2026. Tra i riconoscimenti individuali, Daniele Cammarota del CISV Hurricane Saronno è stato premiato come miglior esordiente, Barbara Menoni e Saliou Diane della Leonessa Brescia come migliori difensori, Filippo Rossi del CISV Hurricane Saronno come miglior difensore vedente, Danny Oliveri della Fiorentina BXC come miglior battitore e vincitore del Trofeo Umberto Calzolari MVP, Alessandra Pennadei Lampi Milano come migliore battitrice, Sarwar Ghulam della Leonessa Brescia come miglior fuoricampista e migliore PBC e Andrea Spiga dei Thurpos Cagliari come MVP dei playoff con il Trofeo Alberto Mazzanti.

A consegnare i riconoscimenti, insieme a Lombardi, anche l’assessore allo Sport del Comune di Sanremo Alessandro Sindoni, il delegato regionale FIBS Flavio Pomogranato, il fiduciario provinciale CONI Emanuele Capelli, la presidente della Sanremese Softball Claudia Lolli, il presidente del Sanremo Baseball Club Giuseppe De Fazio, il presidente dell’UICI-Sezione territoriale di Imperia Fabrizio D’Alessandro e la presidente del Lions Club Sanremo Matutia Rosangela Bracco.

“Portare per la prima volta in Liguria l’All-Star Game del Baseball per Ciechi significa ospitare non soltanto un appuntamento sportivo di livello nazionale, ma anche un messaggio molto forte di inclusione e partecipazione - dichiara Lombardi -. A Sanremo sono arrivati alcuni dei migliori atleti italiani di una disciplina che unisce agonismo, tecnica, autonomia e capacità di superare barriere. Eventi come questo valorizzano il territorio, ne rafforzano l’immagine di destinazione aperta e accessibile e rappresentano anche un’occasione per attrarre pubblico, accompagnatori e appassionati, creando nuove opportunità di visita attraverso lo sport”.

La manifestazione è organizzata dalla LIBCI-Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti, con la collaborazione della Sanremese Softball ASD, del Sanremo Baseball ASD e dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Sezione territoriale di Imperia. L’evento ha ottenuto il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Sanremo, CONI regionale e CIP regionale, con il sostegno del Lions Club Sanremo Matutia alle iniziative legate alla disabilità visiva.

La tappa sanremese guarda anche oltre la giornata di oggi. Tra gli obiettivi c’è infatti quello di far conoscere il BXC sul territorio e creare le condizioni per la nascita di una nuova squadra di baseball per ciechi e ipovedenti in Liguria, offrendo a persone non vedenti e ipovedenti una nuova possibilità di avvicinarsi alla disciplina e, nel tempo, contribuire alla crescita del movimento anche sul territorio regionale.