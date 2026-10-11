Sanremo: sanzioni stradali, nel 2027 metà dei proventi andrà a sicurezza, viabilità, controlli e Polizia locale e sicurezza

La Giunta comunale ha approvato la destinazione per il 2027 del 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada, secondo quanto previsto dall'articolo 208 del D.Lgs. 285/1992. La proposta di deliberazione, la numero 313 del 1° ottobre 2026, stabilisce come dovranno essere impiegate le somme spettanti all'ente, al netto del fondo svalutazione crediti. Una scelta che riguarda in particolare gli interventi sulla viabilità, il potenziamento dei controlli e le attività della Polizia Locale. La normativa prevede infatti che una quota delle entrate sia vincolata a finalità precise legate alla sicurezza stradale e urbana.

Nel dettaglio, il 25% della quota disponibile sarà destinato agli interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente. Un ulteriore 25% sarà invece destinato al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. In quest'ultima voce rientrano anche l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per il Corpo di Polizia Municipale, oltre alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza finalizzati ad aumentare la sicurezza stradale attraverso il controllo della circolazione. Complessivamente, quindi, metà della quota vincolata viene indirizzata direttamente a segnaletica, controlli e strumenti operativi per la Polizia Locale.

Il restante 50% sarà invece utilizzato per una serie più ampia di interventi connessi alla sicurezza stradale e urbana. Tra questi figurano la manutenzione delle strade, l'installazione, l'ammodernamento e il potenziamento delle barriere, la messa a norma e la manutenzione del manto stradale, oltre alla redazione dei piani previsti dal Codice della Strada. Le risorse potranno inoltre sostenere interventi per la tutela degli utenti vulnerabili, tra cui bambini, anziani, persone con disabilità, pedoni, ciclisti e conducenti di ciclomotori e motocicli. Previsti anche corsi di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, a cura della Polizia Municipale.

Tra le destinazioni individuate dalla delibera compaiono inoltre misure di assistenza e previdenza per il personale del Corpo di Polizia Municipale, assunzioni stagionali a progetto attraverso contratti a tempo determinato e forme flessibili di lavoro. Una parte delle risorse potrà essere impiegata per finanziare progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, così come per il rafforzamento dei servizi notturni e delle attività di prevenzione delle violazioni previste dagli articoli 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada, relativi alla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze.

La Giunta ha previsto infine la possibilità di destinare le somme anche all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per il Corpo di Polizia Municipale, oppure per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato. La delibera evidenzia inoltre che le specifiche voci relative alle lettere b) e c) dovranno trovare copertura nel Bilancio di previsione, comprese le "misure di assistenza e di previdenza per il personale del Corpo di Polizia Municipale", nei limiti fissati da una precedente deliberazione della Giunta comunale.