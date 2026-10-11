Ventimiglia, al via i lavori di asfaltatura sul lungomare: cambia la viabilità (Foto)

Prenderanno il via domani, lunedì 12 ottobre, a partire dalle 8.30, i lavori di asfaltatura del lungomare di Ventimiglia, nel tratto compreso tra il Resentello e via alla Spiaggia.

I lavori, secondo quanto comunicato dall'Amministrazione Di Muro, saranno realizzati per lotti per limitare il più possibile i disagi alla circolazione. Il primo lotto interesserà il tratto di passeggiata Cavallotti compreso tra il Resentello e via Giovanni XXIII. Successivamente si procederà progressivamente con i restanti tratti, secondo l’avanzamento delle lavorazioni. In corrispondenza degli incroci interessati dalla scarifica saranno disposte temporanee interruzioni della circolazione, limitatamente al tempo necessario per consentire lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza.

La circolazione sarà regolata dalla polizia locale e dai movieri della ditta appaltatrice. "Si invita la cittadinanza a prestare particolare attenzione alla segnaletica e a seguire le indicazioni fornite sul posto" - avvisa l’Amministrazione comunale che si scusa in anticipo con la cittadinanza per gli eventuali disagi e ringrazia per la collaborazione.