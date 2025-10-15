Inaugurata la nuova sede comunale nell’ex stazione ferroviaria di Santo Stefano al Mare: un simbolo che rinasce per la città (Foto e Video)

Sono stati inaugurati questo pomeriggio dal Sindaco Marcello Pallini, alla presenza del Presidente della Regione Liguria Marco Bucci e dell’Assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola, i nuovi spazi creati nell’ex stazione ferroviaria di Santo Stefano al Mare, a cavallo tra lungomare Cristoforo Colombo e la pista ciclabile, realizzati grazie a un intervento di riqualificazione del valore di 203 mila euro, di cui oltre 182 mila finanziati dalla Regione Liguria. Lo storico edificio viene restituito alla comunità in una nuova veste, mantenendo il proprio valore identitario e assumendo al contempo una funzione pubblica rinnovata, destinata ad accogliere gli uffici comunali, ma anche iniziative culturali, sociali e di aggregazione.

Grande soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino sanstevese: "Oggi è una giornata importante per la nostra comunità. Con l’inaugurazione della ex stazione ferroviaria riqualificata, restituiamo ai cittadini un luogo carico di storia e memoria, trasformato in uno spazio vivo, accogliente e al servizio di tutti. Questo intervento rappresenta non solo un’opera di recupero architettonico, ma anche un segnale concreto di attenzione verso il nostro territorio e la sua identità. Abbiamo voluto conservare il valore storico di questo edificio, valorizzandolo attraverso una nuova funzione amministrativa, sociale, culturale e turistica. La collocazione dell’edificio, che in parte ospiterà la nuova sede comunale, è strategica. Il suo affaccio diretto sulla pista ciclabile rappresenta un unicum, e testimonia la nostra volontà di guardare avanti, interpretando l’evoluzione turistica del territorio, dove la ciclovia costituisce un valore aggiunto fondamentale. Un progetto di questa portata non sarebbe stato possibile senza la collaborazione di molti. In primo luogo, desidero ringraziare la Regione Liguria, che ha cofinanziato l’intervento. Un grazie particolare all’Assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, sempre attento e presente rispetto alle esigenze della nostra comunità. Ringrazio inoltre gli uffici comunali, i professionisti, le maestranze e, naturalmente, tutti i cittadini, che con pazienza e fiducia hanno atteso questo momento. La riqualificazione della ex stazione si inserisce in un disegno più ampio di valorizzazione del patrimonio urbano e rappresenterà un punto di riferimento non solo per l’attività amministrativa, ma anche per la vita culturale e sociale del paese: uno spazio aperto a iniziative, eventi e attività per tutte le generazioni. Siamo orgogliosi di scrivere oggi un nuovo capitolo nella storia di Santo Stefano al Mare, con lo sguardo rivolto al futuro, ma con radici salde nelle nostre tradizioni".

"Fin dalla progettazione della pista ciclabile del Ponente ligure – dichiarano il Presidente Bucci e l’Assessore Scajola – il recupero e il riutilizzo per nuovi fini delle ex stazioni ferroviarie è sempre stato un obiettivo primario. Grazie a questo lavoro, condiviso con il Comune, siamo riusciti a rendere quella di Santo Stefano al Mare un nuovo centro, vivo e pulsante del borgo, con gli uffici comunali e spazi riservati alla collettività. Dare nuova vita a edifici, vie, aree bisognose di essere rilanciate è il principale scopo della Programmazione regionale di rigenerazione urbana, materia sulla quale Regione Liguria, con oltre 180 cantieri attivati negli ultimi anni per 46 milioni di euro di investimenti, si conferma leader a livello italiano. Quello inaugurato oggi è davvero un progetto rilevante che potrà essere preso come modello. Ben 200 mila euro i fondi complessivamente stanziati, che vanno ad aggiungersi, qui a Santo Stefano al Mare, a quelli destinati all’apprezzato rifacimento della centrale piazza Saffi: Regione Liguria conferma la sua costante vicinanza alle amministrazioni comunali e il suo impegno continuo per intercettare e rendere realtà progettualità strategiche per lo sviluppo del territorio".

L’edificio dell’ex stazione ferroviaria, situato lungo la pista ciclopedonale, è stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione, per un investimento complessivo di 253 mila euro, di cui 182 mila provenienti da fondi regionali. Si tratta di un’opera molto attesa dalla comunità, che ha restituito valore e funzionalità a un immobile in stato di abbandono da anni. Oggi l’edificio ospita la nuova sede degli uffici comunali, mentre il piano inferiore è stato destinato a spazi pubblici dedicati al turismo e alla cultura, in adiacenza al già esistente Museo del Mare.

Nel dettaglio sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a rendere fruibili e accessibili da tutti i cittadini gli spazi dell’edificio. Tra questi: l’installazione di un ascensore, l’isolamento esterno delle pareti perimetrali, la posa di un cappotto termico, l’adeguamento di tutti i serramenti e il potenziamento dell’impianto elettrico e di climatizzazione. È infine stato riqualificato il giardino prospicente all’ingresso della struttura. All'inaugurazione, oltre all'ex sindaco Elio Di Placido, erano presenti anche il presidente della Provincia, Claudio Scajola, il Prefetto di Imperia, Antonio Giaccari, i consiglieri regionali della nostra provincia, molti dipendenti del Comune e tutti gli assessori e consiglieri sanstevesi.