Rallye di Sanremo, il mercato di sabato prossimo cambia disposizione: spostati 20 banchi

In occasione della nuova edizione del Rallye di Sanremo, il mercato bisettimanale cittadino si prepara a una riorganizzazione temporanea per la giornata di sabato 17 ottobre. La Giunta comunale ha infatti approvato un provvedimento che prevede una diversa collocazione per una parte degli operatori ambulanti, con l'obiettivo di assicurare il regolare svolgimento delle attività di vendita durante la manifestazione automobilistica. Nel dettaglio, saranno 20 i banchi ricollocati straordinariamente nell'area di via Adolfo Rava, secondo una soluzione già adottata lo scorso anno e che aveva dato risultati positivi. L'intervento punta a limitare i disagi per gli operatori e a garantire la continuità di un appuntamento commerciale importante per la città.

La decisione nasce dalla necessità di conciliare le esigenze organizzative legate allo svolgimento del Rallye con quelle degli ambulanti che partecipano al mercato settimanale. Il provvedimento è stato definito attraverso un percorso di confronto e condivisione con gli operatori commerciali della zona, così da individuare una sistemazione temporanea in grado di consentire il proseguimento delle attività anche in concomitanza con l'evento sportivo. La ricollocazione dei banchi rappresenta quindi una misura organizzativa mirata, pensata per affrontare le particolari esigenze della giornata senza interrompere il servizio offerto dal mercato.

Il Rallye di Sanremo costituisce uno degli appuntamenti di richiamo per il territorio, capace di attirare appassionati e visitatori e di generare ricadute sul tessuto economico e turistico locale. La riorganizzazione del mercato si inserisce proprio in questo contesto, con l'intento di contemperare lo svolgimento della manifestazione automobilistica con le necessità delle attività commerciali. La soluzione individuata dall'Amministrazione comunale riprende dunque un modello già sperimentato, puntando sulla collaborazione con gli operatori per gestire al meglio la concomitanza tra i due appuntamenti cittadini.