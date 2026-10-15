Vigili del Fuoco, il sottosegretario Prisco e il nuovo Capo del Corpo in visita al Comando di Imperia (Foto)

Visita istituzionale, oggi al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia, dove sono arrivati il sottosegretario di Stato all’Interno, onorevole Emanuele Prisco, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ingegner Marco Ghimenti, e il direttore regionale, ingegner Vincenzo Lotito. La delegazione è stata accompagnata dal prefetto di Imperia, Antonio Giaccari, e accolta dal comandante provinciale, architetto Giancarlo Paternò. Un appuntamento importante per fare il punto sulla situazione del comando imperiese, sulle necessità del personale e sulle prospettive organizzative e operative dei distaccamenti presenti sul territorio.

La visita ha assunto un significato particolare anche per il fatto che, come evidenziato dallo stesso ingegner Ghimenti, si è trattato della sua prima uscita ufficiale in Liguria dalla nomina a Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Un motivo di orgoglio per il Comando Provinciale di Imperia, che ha avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con i vertici nazionali e regionali del Corpo su questioni di interesse per la sicurezza e la gestione degli interventi di soccorso.

L’incontro, descritto come cordiale e proficuo, ha consentito di approfondire diversi aspetti operativi e gestionali del Comando di Imperia e dei distaccamenti dipendenti. Particolare attenzione è stata dedicata alle esigenze del territorio, caratterizzato da una conformazione geografica articolata e da distanze che rendono fondamentale un’organizzazione efficace del servizio di soccorso tecnico urgente. Tra i temi affrontati, un ruolo centrale è stato riservato al distaccamento di Ventimiglia, presidio strategico per un'ampia porzione del Ponente ligure, anche in considerazione della vicinanza al confine con la Francia.

Proprio per il territorio di competenza e per le peculiarità legate alla posizione geografica, è allo studio la possibilità di incrementare il personale operativo del distaccamento di Ventimiglia. Un eventuale potenziamento consentirebbe di affrontare le esigenze di servizio con una maggiore disponibilità di risorse umane, in un'area nella quale la tempestività degli interventi rappresenta un elemento essenziale. La questione è stata sottoposta all'attenzione dei rappresentanti istituzionali e dei vertici dei Vigili del Fuoco nel corso del confronto.

Il sottosegretario Prisco, il Capo del Corpo Ghimenti e il direttore regionale Lotito hanno manifestato attenzione e disponibilità ad affrontare le problematiche evidenziate, approfondendo le necessità rappresentate dal comando provinciale. Al termine dell'incontro, il comandante Giancarlo Paternò ha espresso ringraziamento e piena soddisfazione per la visita e per il confronto con i vertici del Corpo e con il rappresentante del Governo. Un'occasione di dialogo istituzionale che ha permesso di portare all'attenzione delle autorità competenti le esigenze operative dei Vigili del Fuoco nel territorio imperiese, con uno sguardo particolare alle prospettive del presidio di Ventimiglia.