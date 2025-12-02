Pian di Poma, il Comune risponde alla segnalazione sul degrado esterno della pista di atletica: “Interventi già programmati e in corso”

Dopo la segnalazione relativa allo stato del muro e dell’area esterna sul lato mare della pista di atletica di Pian di Poma – dove sono state evidenziate piastrelle staccate, sporcizia ed erbacce – arriva la replica del Comune attraverso la consigliera comunale Maura Ghisi, che chiarisce come gli interventi siano già previsti e in parte avviati.

"Negli scorsi giorni si è parlato dei lavori di rifacimento del muro adiacente alla pista – spiega la consigliera Ghisi – ma si tratta di opere già preventivate all’interno della programmazione comunale. Proprio in questi giorni sono in corso diversi interventi sulle strutture sportive del territorio, sostenuti da un investimento complessivo di 855 mila euro, che comprende anche la pista di atletica".

Il Comune, precisa la consigliera, era consapevole da tempo delle criticità: "Sapevamo del problema del muro e della zona esterna della pista già da alcuni anni e, insieme all’assessore Sindoni, avevamo richiesto un intervento. Già ora sono state rimosse le mattonelle che rappresentavano un pericolo, mentre il muro è stato pulito e messo in sicurezza. La sistemazione più sostanziosa inizierà a breve e contiamo di ultimare le opere entro fine dicembre".

Gli investimenti riguarderanno anche altri impianti sportivi cittadini, come le palestre di Villa Citera e Villa Ormond, mentre per Pian di Poma sono già previsti ulteriori lavori: "Oltre al muro – prosegue Ghisi – è programmata la ristrutturazione dei bagni e delle tribune, già oggetto di un affidamento dedicato". La consigliera conclude con uno sguardo al futuro: "Stiamo portando avanti molte opere e altre verranno assegnate a breve. Il 2026 sarà un anno particolarmente importante per lo sviluppo delle strutture sportive cittadine. La segnalazione è utile, ma i lavori sono già avviati e nei prossimi mesi Pian di Poma vedrà un miglioramento significativo".