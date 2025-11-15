La pista di atletica di Sanremo necessita di manutenzione: piccoli interventi per preservare l'impianto (Foto)

La pista di atletica leggera di Sanremo è un impianto fortemente voluto per la città dei fiori. Per circa 50/60 anni le società (in particolare la AS Foce del compianto Prof. Bertellotti) hanno lottato con le diverse amministrazioni comunali per avere un luogo dove poter svolgere lo sport, evitando di andare a Camporosso o addirittura Imperia.

Il campo, condiviso tra le società che si allenano e fanno gare di atletica e la Sanremo Rugby, all’interno è ben tenuto e, tra l’altro, gli spogliatoi saranno presto oggetto di un intervento manutentivo da parte del comune. Purtroppo, però, all’esterno e sul lato mare avrebbe bisogno di una serie di lavori vista la situazione che vi proponiamo nelle foto. Niente di trascendentale, sia chiaro, è anche un po’ nascosta ma, proprio per questo, sarebbe opportuno intervenire al più presto per evitare che la situazione peggiori con la stagione invernale.

La zona è sicuramente colpita spesso dalle mareggiate e il salino non fa certo bene. Il problema più grosso sono le piastrelle che si sono staccate, ma anche la sporcizia e le molte erbacce hanno bisogno di un intervento. Piccole cose, che però servono al mantenimento delle strutture cittadine.