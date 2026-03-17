Taggia–Riva Ligure, tutto pronto per la riapertura del bypass: domani alle 12 torna il collegamento ciclabile sull’Argentina (Foto)

È tutto pronto per la riapertura. Domani, 18 marzo alle ore 12, entrerà ufficialmente in funzione il bypass provvisorio che consentirà di tornare ad attraversare il torrente Argentina lungo la pista ciclabile tra Taggia e Riva Ligure.
Dopo mesi di interruzione, il collegamento – uno dei più frequentati della Ciclovia della Riviera dei Fiori – tornerà così pienamente fruibile, restituendo continuità a un percorso fondamentale sia per i residenti sia per i numerosi turisti che ogni giorno percorrono il tracciato.
Un passaggio atteso da mesi. La riapertura arriva al termine di una lunga fase di lavori legata alla realizzazione del nuovo ponte e agli interventi di messa in sicurezza idraulica del torrente Argentina.
Le rampe provvisorie realizzate nelle ultime settimane permetteranno ora di superare l’area del cantiere in sicurezza, ripristinando un collegamento che negli ultimi mesi era diventato uno dei principali disagi per il territorio.
Il bypass rappresenta infatti una soluzione temporanea ma fondamentale per garantire la mobilità lungo la ciclabile in attesa del completamento definitivo dell’opera.
Un intervento da oltre 17 milioni. La riapertura del bypass si inserisce in un progetto più ampio, dal valore complessivo di oltre 17 milioni di euro, destinato alla messa in sicurezza del torrente Argentina.
Il cuore dell’intervento sarà la realizzazione di un nuovo ponte a campata unica, senza pile in alveo, pensato per migliorare la sicurezza idraulica e ridurre il rischio in caso di piena. A questo si aggiunge il rifacimento degli argini a monte.
Il cantiere entra nel vivo. Con la riapertura del passaggio ciclabile, il cantiere potrà ora proseguire senza interferenze con la viabilità lenta. Sono già iniziate le operazioni preliminari per l’assemblaggio dei conci metallici che andranno a comporre la nuova struttura, destinata a sostituire definitivamente l’attuale attraversamento.
L’obiettivo resta quello di arrivare al completamento dell’opera entro l’estate, quando il nuovo ponte diventerà il punto centrale del sistema di collegamento tra Taggia e Riva Ligure.
Intanto, da domani a mezzogiorno, il territorio potrà tornare a respirare: la ciclabile riapre e con essa uno dei suoi snodi più importanti.