La missione del Liceo Aprosio di Ventimiglia a Lampedusa per la Giornata della Memoria e dell'Accoglienza

Anche quest’anno il Liceo "Aprosio" di Ventimiglia ha partecipato alle iniziative promosse sull’isola di Lampedusa nell'ambito dell'evento “Voci del Mediterraneo”, organizzato in occasione della XIII Giornata della memoria e dell’accoglienza. Per il terzo anno consecutivo l'istituto intemelio ha rinnovato la propria adesione alla rete “Semi di Lampedusa”, inviando come rappresentanti gli studenti Francesco Fatiga e Alessandro Sabia.

Il programma dei laboratori e gli incontri con oltre 600 studenti europei

La trasferta, promossa e coordinata dal Comitato 3 Ottobre, si è articolata su quattro giornate di attività presso l’Istituto “Ettore Majorana” di Lampedusa. I due ragazzi ventimigliesi hanno preso parte a laboratori formativi, conferenze, tavole rotonde, proiezioni e momenti dedicati allo spettacolo, confrontandosi direttamente con circa 600 studenti e studentesse giunti da istituti scolastici di tutta Italia ed Europa.

I lavori hanno affrontato la complessa tematica dei flussi migratori nel Mediterraneo, ponendo una particolare attenzione sul diritto universale dei familiari delle vittime ad ottenere il recupero e il riconoscimento delle salme dei propri cari.

Testimonianze, la marcia alla Porta d'Europa e i confronti con le istituzioni

Tra i momenti più toccanti della manifestazione figura l’incontro con i superstiti e i familiari delle vittime del tragico naufragio del 3 ottobre 2013, seguito dalla marcia commemorativa verso la Porta d’Europa, durante la quale sono stati letti i nomi dei migranti deceduti in mare.

Nel corso della permanenza sull'isola, Fatiga e Sabia hanno avuto inoltre l'opportunità di dialogare con diverse personalità istituzionali presenti all'evento, tra cui l’assessora alla Scuola di Roma Capitale, Claudia Pratelli, e la Special Rapporteur delle Nazioni Unite, Francesca Albanese.