Gli scacchi entrano in classe, al Fermi Polo Montale si impara giocando

Strategia, concentrazione e capacità decisionale sono state al centro di un'iniziativa speciale ospitata dall'Istituto Fermi Polo Montale, diretto dalla Dott.ssa Maria Grazia Blanco. L'evento ha visto protagonisti i campioni di scacchi Alessandro Buonafede e Axel Rombaldoni, che hanno coinvolto diverse classi in un percorso formativo a cavallo tra sport, didattica e strumenti digitali.

Il valore educativo della didattica ludica



La dirigente scolastica Maria Grazia Blanco

L'incontro si è aperto con l'intervento della dirigente scolastica Maria Grazia Blanco, la quale ha evidenziato l'efficacia dell'affiancare alla formazione tradizionale attività in grado di stimolare il ragionamento, la valutazione delle opzioni e la responsabilità personale. La didattica ludica si conferma così un approccio capace di rendere i giovani soggetti attivi del proprio percorso scolastico, favorendo lo sviluppo del pensiero critico e delle competenze trasversali.

Dopo i saluti introduttivi, Buonafede e Rombaldoni hanno condiviso con gli studenti le proprie esperienze professionali, illustrando il lavoro di preparazione mentale e la pazienza necessari per affrontare le competizioni di alto livello.

La sfida in diretta e l'uso della tecnologia

Il momento centrale della giornata è stato caratterizzato da una partita dimostrativa trasmessa in tempo reale tra i due campioni. Attraverso una postazione virtuale dedicata, gli studenti hanno potuto analizzare ogni fase del match, dalle aperture fino al finale, accompagnati dalle spiegazioni e dai commenti strategici forniti in diretta dai due giocatori.

L'impiego delle piattaforme di scacchi online ha dimostrato come la tecnologia, se integrata con obiettivi pedagogici definiti, possa arricchire la lezione frontale rendendola interattiva e condivisa.

Competenze trasversali per la crescita personale

Oltre all'aspetto tecnico, l'iniziativa ha sottolineato i valori educativi insiti nel gioco degli scacchi, come l'accettazione dell'errore, la gestione delle difficoltà e il rispetto verso l'avversario. L'esperienza si inserisce nella visione dell'Istituto Fermi Polo Montale orientata all'innovazione metodologica e alla formazione integrale degli studenti, dove la sperimentazione e il confronto pratico diventano strumenti fondamentali per affrontare le sfide future.