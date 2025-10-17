Sanremo: incontro Mager-Biancheri, intesa personale e politica nel segno del dialogo ma... si è parlato di rimpasto?

Nella serata di ieri si è tenuto un incontro tra il sindaco Alessandro Mager e il suo predecessore, Alberto Biancheri. Un’occasione attesa, svoltasi in un clima di reciproco rispetto e che si è rivelata franca, aperta e costruttiva. Dopo mesi di distanza e mancanza di dialogo diretto, i due si sono confrontati su diversi temi, sia di natura politica che amministrativa.

L’incontro ha rappresentato un passo importante nel segno della chiarificazione, della responsabilità e della volontà condivisa di guardare avanti, nell’interesse della città di Sanremo e della sua visione di sviluppo. Nel corso del dialogo, infatti, è stato affrontato anche il tema dello sviluppo infrastrutturale e urbano di Sanremo, con particolare attenzione alle opere di rigenerazione urbana in corso e ai progetti strategici avviati dalla precedente amministrazione e quelli che andrà a delineare l’attuale.

Il sindaco Mager e il suo predecessore Biancheri hanno espresso soddisfazione per il clima sereno e collaborativo che ha caratterizzato il dialogo, auspicando che l’intesa personale possa rappresentare un impulso anche per il percorso dell'amministrazione comunale e per i suoi obiettivi. Ulteriori approfondimenti di natura politica saranno finalizzati in un secondo momento, con l’obiettivo di dare continuità al dialogo e rafforzare un percorso di unità di intenti, tracciato nel corso dell’incontro.

Nessuna indicazione, invece, sul tema 'caldo' che, nelle ultime settimane sta invadendo i corridoi della politica matuziana, ovvero un possibile rimpasto di giunta con l'ingresso di un esponente di 'Sanremo al Centro', il movimento legato all'ex primo cittadino. Un possibile rimpasto che il sindaco Mager non ha mai confermato.