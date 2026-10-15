Ventimiglia, altri 70mila euro per la scuola media di Roverino: lavori su impianti elettrici e antincendio

Nuove risorse per la scuola media di Roverino, a Ventimiglia, dove sono in arrivo 70mila euro destinati agli interventi di adeguamento dell’impianto elettrico e dei sistemi antincendio. Il progetto è stato ammesso a finanziamento dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, come comunicato oggi, 15 ottobre, dall’Amministrazione comunale. Il contributo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di riqualificazione dell’edificio scolastico e si aggiunge ai 1,7 milioni di euro ottenuti di recente per l’efficientamento energetico dello stesso istituto. Un risultato che porta a complessivi 1,77 milioni di euro le risorse assegnate ai due interventi, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della struttura e renderla più efficiente e sicura per studenti e personale scolastico.

"Sono risorse importanti per la scuola media di Roverino, finanziamenti che, nel loro complesso, non erano mai stati ottenuti per i nostri istituti scolastici. A distanza di appena una settimana dal risultato sull’efficientamento energetico, questo nuovo finanziamento conferma la capacità dell’Amministrazione di progettare, candidare interventi e attrarre risorse", dichiarano il sindaco Flavio Di Muro e il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Marco Agosta. Le nuove risorse consentiranno di intervenire su aspetti fondamentali per la sicurezza dell’edificio, attraverso una serie di verifiche, lavori di adeguamento e sostituzione delle componenti non più idonee. L’intervento riguarderà sia gli impianti elettrici sia i dispositivi di rivelazione e allarme incendio, oltre ad alcune opere necessarie a migliorare la compartimentazione antincendio tra gli spazi scolastici e il deposito comunale interrato.

Nel dettaglio, il progetto prevede una verifica approfondita dell’impianto elettrico, con controlli sui quadri e sui centralini, sulle linee e sui circuiti, sulle protezioni differenziali e sull’impianto di messa a terra. Saranno esaminate anche prese, interruttori, punti di comando e apparecchi di illuminazione, compresi quelli destinati all’emergenza. Le eventuali anomalie riscontrate saranno corrette, mentre i componenti deteriorati o non più adeguati verranno sostituiti. Il percorso si concluderà con le necessarie prove strumentali e il collaudo finale, per verificare il corretto funzionamento degli impianti e la loro conformità ai requisiti previsti.

Una parte significativa dei lavori interesserà inoltre il sistema di rivelazione e allarme incendio, per il quale è previsto il rifacimento dell’impianto. Saranno installati e collegati i dispositivi necessari alla rilevazione, alla segnalazione e alla gestione dell’allarme, con verifiche anche sulle alimentazioni e sulle interfacce tra il sistema antincendio e gli altri impianti presenti nell’edificio. L’obiettivo è garantire un funzionamento coordinato delle apparecchiature e migliorare le condizioni di sicurezza in caso di emergenza, in un ambiente frequentato quotidianamente da studenti, docenti e personale scolastico.

Gli interventi comprenderanno infine la riqualificazione della compartimentazione antincendio tra il deposito comunale interrato e gli ambienti della scuola. In questo caso si procederà al ripristino delle strutture di separazione e alla sigillatura dei passaggi di cavi e tubazioni mediante sistemi certificati, così da limitare la propagazione di fiamme e fumi tra i diversi compartimenti. Il nuovo finanziamento si inserisce quindi in un programma di interventi che punta a migliorare progressivamente la struttura di Roverino, affiancando all’efficientamento energetico opere mirate alla sicurezza degli impianti e alla protezione degli ambienti scolastici.