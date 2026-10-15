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Attualità | 15 ottobre 2026, 16:12

Ventimiglia, altri 70mila euro per la scuola media di Roverino: lavori su impianti elettrici e antincendio

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ammesso a finanziamento il progetto per l’adeguamento della struttura. Le nuove risorse si aggiungono agli 1,7 milioni di euro ottenuti per l’efficientamento energetico

Ventimiglia, altri 70mila euro per la scuola media di Roverino: lavori su impianti elettrici e antincendio

Nuove risorse per la scuola media di Roverino, a Ventimiglia, dove sono in arrivo 70mila euro destinati agli interventi di adeguamento dell’impianto elettrico e dei sistemi antincendio. Il progetto è stato ammesso a finanziamento dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, come comunicato oggi, 15 ottobre, dall’Amministrazione comunale. Il contributo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di riqualificazione dell’edificio scolastico e si aggiunge ai 1,7 milioni di euro ottenuti di recente per l’efficientamento energetico dello stesso istituto. Un risultato che porta a complessivi 1,77 milioni di euro le risorse assegnate ai due interventi, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della struttura e renderla più efficiente e sicura per studenti e personale scolastico.

"Sono risorse importanti per la scuola media di Roverino, finanziamenti che, nel loro complesso, non erano mai stati ottenuti per i nostri istituti scolastici. A distanza di appena una settimana dal risultato sull’efficientamento energetico, questo nuovo finanziamento conferma la capacità dell’Amministrazione di progettare, candidare interventi e attrarre risorse", dichiarano il sindaco Flavio Di Muro e il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Marco Agosta. Le nuove risorse consentiranno di intervenire su aspetti fondamentali per la sicurezza dell’edificio, attraverso una serie di verifiche, lavori di adeguamento e sostituzione delle componenti non più idonee. L’intervento riguarderà sia gli impianti elettrici sia i dispositivi di rivelazione e allarme incendio, oltre ad alcune opere necessarie a migliorare la compartimentazione antincendio tra gli spazi scolastici e il deposito comunale interrato.

Nel dettaglio, il progetto prevede una verifica approfondita dell’impianto elettrico, con controlli sui quadri e sui centralini, sulle linee e sui circuiti, sulle protezioni differenziali e sull’impianto di messa a terra. Saranno esaminate anche prese, interruttori, punti di comando e apparecchi di illuminazione, compresi quelli destinati all’emergenza. Le eventuali anomalie riscontrate saranno corrette, mentre i componenti deteriorati o non più adeguati verranno sostituiti. Il percorso si concluderà con le necessarie prove strumentali e il collaudo finale, per verificare il corretto funzionamento degli impianti e la loro conformità ai requisiti previsti.

Una parte significativa dei lavori interesserà inoltre il sistema di rivelazione e allarme incendio, per il quale è previsto il rifacimento dell’impianto. Saranno installati e collegati i dispositivi necessari alla rilevazione, alla segnalazione e alla gestione dell’allarme, con verifiche anche sulle alimentazioni e sulle interfacce tra il sistema antincendio e gli altri impianti presenti nell’edificio. L’obiettivo è garantire un funzionamento coordinato delle apparecchiature e migliorare le condizioni di sicurezza in caso di emergenza, in un ambiente frequentato quotidianamente da studenti, docenti e personale scolastico.

Gli interventi comprenderanno infine la riqualificazione della compartimentazione antincendio tra il deposito comunale interrato e gli ambienti della scuola. In questo caso si procederà al ripristino delle strutture di separazione e alla sigillatura dei passaggi di cavi e tubazioni mediante sistemi certificati, così da limitare la propagazione di fiamme e fumi tra i diversi compartimenti. Il nuovo finanziamento si inserisce quindi in un programma di interventi che punta a migliorare progressivamente la struttura di Roverino, affiancando all’efficientamento energetico opere mirate alla sicurezza degli impianti e alla protezione degli ambienti scolastici.

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