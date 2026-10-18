 / Attualità

Attualità | 18 ottobre 2026, 07:05

Sanremo, il liceo Cassini all'International Ministerial Summit Next Gen AI

Promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del Campus itinerante ‘Scuola Futura’, Next Gen AI è il summit internazionale dedicato all’esplorazione delle potenzialità e delle implicazioni dell’Intelligenza Artificiale nella scuola

Sanremo, il liceo Cassini all'International Ministerial Summit Next Gen AI

Il Liceo Cassini di Sanremo rappresenterà la Liguria di ponente al prestigioso International Ministerial Summit Next Gen AI, che si terrà da domenica 18 a venerdì 23 ottobre tra Milano e la suggestiva cornice di Villa Erba a Cernobbio (Como). Il liceo è stato individuato dal Ministero quale scuola di riferimento nazionale per le STEM e il Multilinguismo ed ha pertanto organizzato la permanenza di 10 delegazioni da tutta Italia,  che prenderanno parte all'iniziativa.

L’evento, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito delle azioni del Pnrr ‘Scuola Futura’, vedrà la partecipazione di delegazioni ministeriali e scolastiche da tutto il mondo per ridisegnare i confini della didattica . A rappresentare il Cassini ci saranno due studentesse, Melissa Rossi( Liceo Linguistico) e Sofia Rainisio (Liceo Scientifico)  e due studenti,  Stefano Spitali (Liceo Classico) e Oscar Palmero image1792260782700.png (Liceo Musicale) guidati dal professor Marco Croesi.

Il gruppo di coordinamento è composto dalla Dirigente del liceo Mara Ferrero,  dalla professoressa Stefania Sandra e dell'Assistente Amministrativa Sandra Rambaldi. Gli studenti liguri saranno immersi in un programma intensivo di altissima formazione digitale: sfide globali, etica e hackathon tecnologici incentrati sull’applicazione dei modelli generativi nelle discipline scientifiche, sull’analisi predittiva dei dati e sulle sfide etiche della cittadinanza digitale.

Promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del Campus itinerante ‘Scuola Futura’, Next Gen AI è il summit internazionale dedicato all’esplorazione delle potenzialità e delle implicazioni dell’Intelligenza Artificiale nella scuola.

L'iniziativa rientra nelle azioni del Pnrr Istruzione per l’innovazione didattica e la promozione delle discipline Stem, dopo le edizioni di Milano e Napoli nel 2025 alle quali hanno già partecipato gli studenti del  Cassini che, ancora una volta, si attesta scuola di riferimento nazionale per innovazione e offerta formativa.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium