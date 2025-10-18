Alberto Biancheri riunisce 'Sanremo al Centro': incontro pensando al futuro o il report dell'incontro con il sindaco Mager?

Alberto Biancheri è tornato a muoversi sullo scacchiere politico cittadino. Ieri sera, infatti, l’ex primo cittadino – il più longevo della Sanremo moderna con dieci anni consecutivi alla guida di Palazzo Bellevue – ha riunito tutti gli esponenti di Sanremo al Centro per un incontro definito “informale”, ma che potrebbe avere un peso politico tutt’altro che secondario.

Difficile dire con certezza se si sia trattato di una riunione di semplice confronto interno o, più probabilmente, del primo passo per spiegare ai suoi la natura dell’intesa raggiunta con Mager nel faccia a faccia di giovedì sera. Un accordo che, se confermato nei fatti, aprirebbe la strada a un riavvicinamento tra il gruppo centrista e l’attuale amministrazione civica, dopo oltre un anno di silenzi, incomprensioni e malumori legati alla distribuzione delle deleghe post-elettorali. Fonti vicine all’ex sindaco, in relazione alla riunione con Mager, parlano di un clima disteso, ma non privo di interrogativi. C’è chi sostiene che Biancheri abbia voluto condividere con i propri sostenitori i passaggi dell’incontro con Mager, chiarendo i margini di una possibile collaborazione e le prospettive di rappresentanza per Sanremo al Centro all’interno della giunta. Altri, più prudenti, si limitano a parlare di “una chiacchierata necessaria” per ritrovare coesione e mettere a fuoco la linea politica dei prossimi mesi.

Non è escluso che, dietro la convocazione, ci sia anche la volontà di verificare il consenso interno rispetto alla disponibilità del sindaco a concedere un assessorato al gruppo centrista, come ipotizzato durante la cena di chiarimento. Una prospettiva che, se concretizzata, riequilibrerebbe la geografia delle forze civiche a sostegno di Mager, oggi più spostata verso Forum e le componenti progressiste entrate in maggioranza al ballottaggio. Dal canto suo, Biancheri sembra deciso a riaffermare il peso politico del suo movimento, tornato nelle ultime settimane al centro della scena dopo un lungo periodo di riservatezza. Non è chiaro, però, se la riunione di questa sera segni l’inizio di una nuova fase di collaborazione istituzionale o semplicemente un momento di riflessione interna in vista di future strategie.

In attesa di conferme ufficiali, una cosa appare evidente: Sanremo al Centro è di nuovo in movimento. E, come spesso accade nella politica matuziana, le onde della diplomazia si alzano proprio quando il mare sembra finalmente calmo.