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Sommario | 18 ottobre 2026, 07:11

Storie di AlpiMed: la filosofia di vita di Simone e Romina con i Due Vagamondi di Chiusa Pesio (Video)

Nella nuova puntata della rubrica scopriremo i titolari del B&B I Due Vagamondi

Nella nuova puntata di STORIE DI ALPIMED, la rubrica nata nell'ambito delle attività di Alpimed+, il Piano integrato territoriale che unisce le province di Cuneo e Imperia al Dipartimento Francese delle Alpi marittime, conosceremo Simone e Romina, titolari del B&B I Due Vagamondi.

Scopriremo la loro filosofia di vita, basata sul rispetto dell’ambiente e sulla necessità di rallentare le nostre vite frenetiche per riscoprire i rapporti umani.

Guarda anche le altre puntate di Storie di Alpimed: 

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Redazione

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