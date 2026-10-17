Maltempo in Liguria, domenica allerta arancione per temporali sul centro della regione

Arpal emette allerta gialla per temporali sulle zone B e C dalla mezzanotte di oggi, sulle zone ADE dalle 6:00 di domani, domenica 18 ottobre. L’allerta diventa arancione per temporali (il massimo grado) sul centro regionale e versanti padani, zone BDE, dalle 8 di domani, domenica, fino alla mezzanotte.
Nella giornata di oggi si assisterà ad un progressivo indebolimento del campo anticiclonico per la discesa di una struttura instabile da Nord-Est. Dal pomeriggio odierno avremo possibili locali rovesci o temporali al più moderati, più probabili sul Centro-Levante.
Nella mattinata di domani lo scenario si complica: scirocco nei bassi strati della colonna d'aria, libeccio più in alto, ingresso di venti da nord. Saranno possibili temporali forti, organizzati e persistenti inizialmente sul levante, dove le precipitazioni potrebbero avere cumulate significative, per poi spostarsi sul centro della regione nel corso del pomeriggio. I temporali potranno essere forti stazionari proprio sul centro della regione, in mare, sulla zona B e/o sopra gli immediati versanti padani.
Il fenomeno a cui prestare massima attenzione domani sarà proprio la quantità d'acqua che potrebbe cadere su ristrette porzioni di territorio, con i collegati effetti al suolo: allagamenti di strade, innalzamento repentino dei torrenti fino all'esondazione.
La fase perturbata proseguirà fino alla metà della prossima settimana con pause precipitative, ma vista la bassa predicibilità dei fenomeni e l’elevata incertezza previsionale si consiglia di seguire gli aggiornamenti