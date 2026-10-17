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Attualità | 17 ottobre 2026, 13:34

Maltempo in Liguria, domenica allerta arancione per temporali sul centro della regione

Arpal prevede fenomeni intensi e persistenti dalla mattinata fino alla mezzanotte: massima attenzione al rischio di allagamenti, innalzamento dei torrenti ed esondazioni

Maltempo in Liguria, domenica allerta arancione per temporali sul centro della regione

Arpal emette allerta gialla per temporali sulle zone B e C dalla mezzanotte di oggi, sulle zone  ADE dalle 6:00 di domani, domenica 18 ottobre. L’allerta diventa arancione per temporali (il massimo grado) sul centro regionale e versanti padani, zone BDE, dalle 8 di domani, domenica, fino alla mezzanotte.

Nella giornata di oggi si assisterà ad un progressivo indebolimento del campo anticiclonico per la discesa di una struttura instabile da Nord-Est. Dal pomeriggio odierno avremo possibili locali rovesci o temporali al più moderati, più probabili sul Centro-Levante.

Nella mattinata di domani lo scenario si complica: scirocco nei bassi strati della colonna d'aria, libeccio più in alto, ingresso di venti da nord. Saranno possibili temporali forti, organizzati e persistenti inizialmente sul levante, dove le precipitazioni potrebbero avere cumulate significative, per poi spostarsi sul centro della regione nel corso del pomeriggio. I temporali potranno essere forti stazionari proprio sul centro della regione, in mare, sulla zona B e/o sopra gli immediati versanti padani.

Il fenomeno a cui prestare massima attenzione domani sarà proprio la quantità d'acqua che potrebbe cadere su ristrette porzioni di territorio, con i collegati effetti al suolo: allagamenti di strade, innalzamento repentino dei torrenti fino all'esondazione.

La fase perturbata proseguirà fino alla metà della prossima settimana con pause precipitative, ma vista la bassa predicibilità dei fenomeni e l’elevata incertezza previsionale si consiglia di seguire gli aggiornamenti

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