A Ospedaletti la Protezione Civile apre le porte agli alunni della De Amicis: sessanta bambini alla scoperta del volontariato

Grande partecipazione all’iniziativa della Settimana Nazionale della Protezione Civile promossa dal Comune e dall’associazione. Simulazioni pratiche, dimostrazioni e momenti di confronto per sensibilizzare i cittadini di domani ai valori della sicurezza e della solidarietà

Grande successo, nel pomeriggio di venerdì 16 ottobre, per l’iniziativa organizzata in occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile che ha coinvolto le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria del plesso De Amicis di Ospedaletti. L’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e dall’associazione di Protezione Civile locale, ha permesso a circa sessanta alunni di conoscere da vicino il mondo del volontariato e le attività svolte quotidianamente sul territorio.

Accompagnati dai loro insegnanti, i bambini hanno visitato la sede dell’associazione, osservando da vicino mezzi, attrezzature e procedure operative. Ad aprire l’incontro è stato il sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti, che ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dai volontari a favore della comunità. Nel corso del suo intervento ha anche ricordato con commozione Gilberto Chiappa, socio fondatore dell’associazione recentemente scomparso.

Successivamente la vicepresidente Marina Chiappa ha accompagnato i giovani visitatori alla scoperta dei molteplici aspetti dell’attività di Protezione Civile, soffermandosi sul significato di valori fondamentali come sicurezza, solidarietà e disponibilità. I ragazzi hanno partecipato attivamente all’incontro, ponendo numerose domande che, come sottolineano gli organizzatori, in diversi casi hanno colpito per la loro profondità e per la specifica attinenza ai temi trattati.

La parte più coinvolgente della giornata è arrivata con le attività pratiche. Divisi per classi e a rotazione, gli alunni hanno potuto sperimentare alcune semplici operazioni sotto la guida dei volontari Adriano Baita e Aldo Di Battista. Con l’ausilio di una motopompa e di una lancia ad acqua in pressione, Baita ha coinvolto gli scolari in una simulazione di intervento antincendio, mentre Di Battista ha illustrato le attività di contrasto alla vespa velutina, spiegando l’importanza della tutela delle api e dell’ecosistema.

Particolare interesse ha suscitato anche il nuovo veicolo multisoccorso Ford dell’associazione, il cui cassone è stato trasformato per l’occasione in una vetrina delle principali attrezzature in dotazione ai volontari. Tra gli strumenti esposti, il defibrillatore portatile è stato quello che ha attirato maggiormente l’attenzione dei partecipanti.

Soddisfazione viene espressa dagli organizzatori per la riuscita dell’iniziativa, considerata un’importante occasione di educazione civica e sensibilizzazione verso il volontariato. «Abbiamo gettato dei semi e aperto spazi di riflessione per questi ragazzi che saranno i cittadini, e speriamo anche i volontari, di domani», sottolinea il presidente dell’associazione, Folco Giovanni Piombo.



