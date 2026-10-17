Sanremo, In viaggio tra eleganza e tradizione: il successo di “Modafiori” rilancia i prossimi appuntamenti della Maison DAPHNÉ

Continua il viaggio nell’alta moda d’autore firmato dalla Maison DAPHNÉ, che programma già gli eventi invernali in calendario, forte del grande entusiasmo raccolto a Genova con la sfilata “Modafiori”. L'evento, tenutosi nella cornice d’eccellenza di Palazzo della Meridiana per la presentazione della Nuova Collezione Moda Estate 2027, ha confermato la capacità della Maison sanremese di incantare il pubblico intrecciando arte, fiori e manifattura ligure.

Inserita nel programma di “A Regola d’Arte” organizzata da CNA Genova – e inserita nel circuito cittadino del Fuori Salone 2026 – la sfilata “Modafiori” è stata il cuore pulsante delle iniziative: una passerella di straordinaria suggestione in cui i colori della Riviera, la maestria sartoriale e la tradizione botanica hanno dialogato con le tendenze del futuro, affiancata dalla performance "La Moda nel Respiro" curata da Morena Mazzari.

L'evento ha visto inoltre la Maison protagonista del focus dedicato alla storia e all'identità della moda italiana con la presentazione del volume "Lo stile italiano. Da Rosa Genoni a Daphné" (a cura di Barbara Borsotto) e con un’esposizione esclusiva di capi d’autore nella Sala del Colonnato.

«Genova vanta una radicata e gloriosa storia legata ai tessuti e all'artigianalità», commentano Barbara e Monica Borsotto, direttrici creative della Maison. «Presentare la sfilata Modafiori e la nuova collezione Estate 2027 a Palazzo della Meridiana è stato un tributo speciale a questo patrimonio, una tappa fondamentale di un percorso che continua a celebrare la tradizione e il futuro della moda haute couture nei nostri prossimi eventi.»