Cronaca | 17 ottobre 2025, 16:11

Ventimiglia, comunità riunita a Torri per dire addio al 58enne Rocco Trimarchi (Foto)

Presenti parenti, amici, autorità civili, locali e regionali, e la polizia locale

Ventimiglia, comunità riunita a Torri per dire addio al 58enne Rocco Trimarchi (Foto)

Ventimiglia dice addio a Rocco Trimarchi. La comunità, autorità civili, locali e regionali, la polizia locale, diverse squadre di cacciatori (1, 7, 98), amici e parenti si sono riuniti, nel pomeriggio odierno, presso la chiesa parrocchiale dell'Addolorata e di San Luigi a Torri per il funerale del 58enne, operaio del Comune, trovato morto, lo scorso 6 ottobre, a Serro Superiore mentre usava la ruspa comunale.

I presenti hanno colto l'occasione per salutare Rocco e porgere le sentite condoglianze alla compagna Kirsten Kern Kiki, ai fratelli Giulia, Alessandro e Tiziana, al nipote Omar e ai parenti. Il vicesindaco Marco Agosta, presente insieme al sindaco Flavio Di Muro e all'Amministrazione comunale, ha lasciato sulla bara del 58enne una maglietta dell'ufficio tecnico con su scritto 'Rocco'.

Dopo il funerale la salma è proseguita per il tempio crematorio di Sanremo.

Elisa Colli

