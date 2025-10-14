Incidente mortale di Villatella a Ventimiglia: oggi l'autopsia su Rocco Trimarchi, nei prossimi giorni i risultati

Si è svolta oggi, martedì 14 ottobre, l’autopsia sul corpo di Rocco Trimarchi, il 58enne ruspista del Comune di Ventimiglia trovato senza vita nel primo pomeriggio di lunedì scorso nella zona di Villatella. L’esame, disposto dalla Procura, rappresenta un passaggio cruciale per chiarire le cause del decesso dell’uomo, avvolto da diversi punti ancora oscuri.

A partecipare all’accertamento medico-legale è stato anche il perito di parte nominato dagli indagati, il dottor Claude Orengo Maglione. Gli indagati hanno inoltre già definito le proprie difese: il sindaco Flavio Di Muro è assistito dall’avvocato Davide Condrò, il dirigente comunale Stefano Sciandra dall’avvocato Alessandro Mager, Pasquale Nocito da Alessandro Moroni, e Ivano Banaudo da Alberto Pezzini.

L’autopsia dovrà stabilire le cause esatte della morte di Trimarchi: se l’uomo sia stato colto da un malore improvviso oppure se sia precipitato nel dirupo a seguito di una manovra errata con il mezzo meccanico. Solo l’esame medico potrà fornire elementi oggettivi per comprendere la dinamica dell’accaduto. Gli inquirenti stanno inoltre cercando di chiarire perché Trimarchi si trovasse in quella zona, dal momento che i lavori per conto del Comune dovevano svolgersi altrove. I risultati completi dell’autopsia saranno depositati nei prossimi giorni e potrebbero fornire indicazioni decisive per ricostruire le ultime ore di vita del ruspista e stabilire eventuali responsabilità.