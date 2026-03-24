Vallecrosia al Mare, capriolo intrappolato in un cancello: salvato dai vigili del fuoco e da Ambulanze Veterinarie

Un capriolo, rimasto gravemente ferito e intrappolato in un cancello, viene salvato dai vigili del fuoco e da Ambulanze Veterinarie odv. E' successo ieri pomeriggio a Vallecrosia al Mare.
"Un capriolo è stato tratto in salvo dopo essere rimasto gravemente ferito e intrappolato nel cancello di una villa privata" - fanno sapere i soccorritori - "L’animale era rimasto infilzato da uno spuntone in ferro che gli aveva trapassato la coscia, immobilizzandolo completamente e lasciandolo in una condizione critica. A fare la differenza è stata la segnalazione tempestiva di una cittadina, che ha immediatamente attivato i soccorsi".
Sul posto sono intervenuti i volontari dell’associazione Ambulanze Veterinarie ODV, guidati dal presidente Igor Cassini, che hanno operato in stretta collaborazione con i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia. "Proprio ai vigili del fuoco va un ringraziamento particolarmente sentito e pubblico per l’altissima professionalità, la precisione operativa e la grande umanità dimostrata durante tutte le fasi dell’intervento" - commenta Igor Cassini, presidente di Ambulanze Veterinarie Odv - "L’operazione di liberazione si presentava, infatti, estremamente complessa: è stato necessario tagliare il cancello per estrarre l’animale senza causare ulteriori danni. Un lavoro eseguito con competenza e sangue freddo, che ha permesso di salvare la vita al capriolo. Una volta liberato, l’animale è stato stabilizzato e posizionato su barella, per poi essere trasportato in codice d’urgenza presso una clinica veterinaria dove è stato affidato alle cure del dottor Massimo D’Eusebio e del suo staff, che hanno eseguito un intervento tempestivo: rimozione del ferro, accertamenti radiografici, sutura del muscolo lesionato e avvio della terapia antibiotica".
Grazie alla perfetta sinergia tra soccorritori, vigili del fuoco e personale sanitario, l’animale è stato salvato. "Ora si trova sotto osservazione" - dice Cassini - “Interventi come questo dimostrano quanto sia fondamentale il lavoro di squadra e la collaborazione tra enti e volontari ma soprattutto vogliamo esprimere un ringraziamento sincero ai vigili del fuoco, che ancora una volta hanno dimostrato non solo competenza tecnica ma anche una grande sensibilità verso la vita animale. L’intervento rappresenta anche il primo soccorso effettuato nel comune di Vallecrosia al Mare dopo il recente aggiornamento della denominazione, segnando simbolicamente un nuovo inizio anche sul territorio. Un episodio che si conclude con un lieto fine e che ricorda quanto ogni vita, anche quella più fragile, meriti di essere salvata".