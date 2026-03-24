Vallecrosia al Mare, capriolo intrappolato in un cancello: salvato dai vigili del fuoco e da Ambulanze Veterinarie

Un capriolo, rimasto gravemente ferito e intrappolato in un cancello, viene salvato dai vigili del fuoco e da Ambulanze Veterinarie odv. E' successo ieri pomeriggio a Vallecrosia al Mare.

"Un capriolo è stato tratto in salvo dopo essere rimasto gravemente ferito e intrappolato nel cancello di una villa privata" - fanno sapere i soccorritori - "L’animale era rimasto infilzato da uno spuntone in ferro che gli aveva trapassato la coscia, immobilizzandolo completamente e lasciandolo in una condizione critica. A fare la differenza è stata la segnalazione tempestiva di una cittadina, che ha immediatamente attivato i soccorsi".

Sul posto sono intervenuti i volontari dell’associazione Ambulanze Veterinarie ODV, guidati dal presidente Igor Cassini, che hanno operato in stretta collaborazione con i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia. "Proprio ai vigili del fuoco va un ringraziamento particolarmente sentito e pubblico per l’altissima professionalità, la precisione operativa e la grande umanità dimostrata durante tutte le fasi dell’intervento" - commenta Igor Cassini, presidente di Ambulanze Veterinarie Odv - "L’operazione di liberazione si presentava, infatti, estremamente complessa: è stato necessario tagliare il cancello per estrarre l’animale senza causare ulteriori danni. Un lavoro eseguito con competenza e sangue freddo, che ha permesso di salvare la vita al capriolo. Una volta liberato, l’animale è stato stabilizzato e posizionato su barella, per poi essere trasportato in codice d’urgenza presso una clinica veterinaria dove è stato affidato alle cure del dottor Massimo D’Eusebio e del suo staff, che hanno eseguito un intervento tempestivo: rimozione del ferro, accertamenti radiografici, sutura del muscolo lesionato e avvio della terapia antibiotica".