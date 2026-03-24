Addio a Cesare Codevilla, storico maestro di tennis: una vita dedicata ai bambini e allo sport

È mancato improvvisamente Cesare Codevilla, conosciuto da tutti come il maestro di tennis. Una figura amatissima nello sport locale, che per decenni ha insegnato a giocare a tennis a generazioni di bambini e ragazzi, da Ventimiglia fino a Cervo.

Codevilla aveva dedicato la sua vita all’insegnamento, la parte del suo lavoro che più amava: trasmettere ai più piccoli la passione per il tennis, sempre con professionalità, pazienza e un affetto autentico. Il suo impegno costante e il suo modo di stare in campo hanno lasciato un segno profondo in chiunque lo abbia incontrato.

“La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel nostro mondo sportivo. Ti porteremo sempre nel cuore”, è il ricordo commosso di chi gli è stato vicino.

I funerali si terranno mercoledì 25 marzo alle ore 10.30 ad Aurigo.

