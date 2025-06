Referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno: urne aperte in provincia di Imperia

Urne aperte. Iniziano oggi le votazioni per i cinque referendum abrogativi in materia di lavoro e cittadinanza. Si potrà, infatti, votare nella giornata odierna, l'8 giugno, dalle 7 alle 23 e domani, il 9 giugno, dalle 7 alle 15.

Gli elettori sono chiamati a rispondere a cinque domande per l'abrogazione, cioè l'eliminazione, di alcune norme o parti di esse barrando una croce o su Sì oppure su No. Per essere validi i referendum devono raggiungere il quorum, ossia devono recarsi a votare il 50 per cento più uno degli aventi diritto.

Per poter votare l’elettore deve mostrare un documento di identità valido e la tessera elettorale. Lo scrutinatore verificherà la presenza sulle liste elettorali, dopodiché consegnerà un massimo di cinque schede.