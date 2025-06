Referendum abrogativi, alle 12 di domenica affluenza al 6,39% in provincia di Imperia

E' del 6,39% alle 12 di oggi, domenica 8 giugno, l'affluenza alle urne per i cinque referendum abrogativi in materia di lavoro e cittadinanza in provincia di Imperia.

Ad Airole l'affluenza è stata del 12,22%, ad Apricale del 10,55%, Aquila D'Arroscia del 3,82%, ad Armo del 7,06%, ad Aurigo del 4,65%, a Badalucco del 5,18%, a Bajardo del 9,46%, a Bordighera del 6,21%, a Borghetto D'Arroscia del 4,64%, a Borgomaro del 4,79%, a Camporosso del 4,35%, a Caravonica del 2,17%, a Castelvittorio del 2,20%, a Castellaro del 6,48%, a Ceriana del 4,68%, a Cervo del 4,76%, a Cesio del 4,83%, a Chiusanico del 8,51%, a Chiusavecchia del 8,83%, a Cipressa del 6,99%, a Civezza del 6,42%, a Cosio D'Arroscia del 6,62%, a Costarainera del 7,59%, a Diano Arentino del 5,30%, a Diano Castello del 5,48%, a Diano Marina del 7,07%, a Diano San Pietro del 5,46%, a Dolceacqua del 5,70%, a Dolcedo del 7,61%, a Imperia del 7,96%, a Isolabona del 5,36%, a Lucinasco del 9,94%, a Mendatica dell'8,03%, a Molini di Triora del 7,21%, a Montalto Carpasio del 9,33%, a Montegrosso Pian Latte del 12,24%, a Olivetta San Michele del 4,38%, a Ospedaletti del 5,94%, a Perinaldo del 4,87%, a Pietrabruna del 7,00%, a Pieve di Teco del 7,18%, a Pigna del 5,29%, a Pompeiana del 5,22%, a Pontedassio del 5,59%, a Pornassio del 4,05%, a Prelà dell'8,29%, a Ranzo del 1,80%, a Rezzo del 7,38%, a Riva Ligure del 6,00%, a Rocchetta Nervina del 8,38%, a San Bartolomeo al Mare del 7,06%, a San Biagio della Cima del 7,14%, a San Lorenzo al Mare del 7,45%, a Sanremo del 6,16%, a Santo Stefano al Mare del 6,26%, a Seborga del 7,01%, a Soldano del 6,75%, a Taggia del 6,81%, a Terzorio del 7,14%, a Triora del 3,49%, a Vallebona del 4,94%, a Vallecrosia del 6,30%, a Vasia del 4,73%, a Ventimiglia del 4,78%, a Vessalico del 4,68% e a Villa Faraldi del 3,55%.

In tutta la regione l'affluenza è stata del 9,15%. In provincia di Genova si è recato alle urne il 10,08%, in provincia de La Spezia il 8,91% mentre nel savonese il 8,90%. Gli elettori potranno recarsi alle urne nella giornata odierna fino alle 23 di stasera mentre domani, il 9 giugno, dalle 7 alle 15. Per poter votare l’elettore deve mostrare un documento di identità valido e la tessera elettorale. Lo scrutinatore verificherà la presenza sulle liste elettorali, dopodiché consegnerà un massimo di cinque schede.