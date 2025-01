Sanremo: l'incubo del parcheggio in centro, chi ha l'abbonamento annuale non trova un posto ed è furente

Solitamente la polemica scatta in occasione del Festival, quando nel centro di Sanremo è praticamente impossibile parcheggiare tra divieti di sosta, traffico alle stelle e strade chiuse per permettere lo svolgimento della manifestazione e delle collaterali.

Questa volta, invece, le proteste scattano a più di un mese dalla kermesse canora ed arrivano, soprattutto, da quei residenti del centro che sono titolari di un abbonamento per le strisce blu tra via Nino Bixio, corso Orazio Raimondo e corso Trento Trieste. Sono in tanti quelli che non riescono a trovare un ‘buco’ per la loro auto, pur pagando un abbonamento che varia tra i 350 e i 450 euro, a seconda del proprio Isee.

“A volte perdiamo un’ora per parcheggiare – dicono – nonostante venga pagato un abbonamento piuttosto ‘salato’. Tra il lavaggio strade in via Bixio ed i posteggi ancora off limits di corso Raimondo, abbiamo pure tentato in corso Trento Trieste, anche se ormai, fino al Morgana, vengono quasi sempre riservati per le gare di vela”.

Effettivamente la situazione parcheggi in centro sta peggiorando ogni giorno di più e anche i circa 200 posti previsti in piazza Eroi (ma ci vorrà ancora tempo) non basteranno certo ad alleviare la fame di posti per gli automobilisti. La conformazione di Sanremo limita moltissimo la viabilità ed i parcheggi e anche i futuri 100 posti del progetto porto vecchio e quelli sotto lungomare Calvino potranno fare poco.

La sera di Capodanno in molti non sapevano dove parcheggiare dopo una certa ore ed hanno addirittura scelto di rientrare a casa, abbandonando l’idea di assistere al concerto di Pian di Nave. Ora arrivano i problemi per i titolari di abbonamento che fanno la voce grossa nei confronti del comune. Una situazione difficile da dirimere.