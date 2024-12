Sanremo: oggi riunione di maggioranza, sul tavolo il Consiglio di lunedì e il futuro deposito Rt in Valle Armea

Riunione di maggioranza, questa mattina in Comune a Sanremo, propedeutica al prossimo Consiglio comunale di lunedì prossimo, l’ultimo prima della pausa natalizia.

Un Consiglio che vede 10 pratiche all’ordine del giorno tra cui il bilancio di previsione per il prossimo anno. La riunione di oggi ha visto anche sul tavolo la decisione che l’Amministrazione dovrà prendere per il futuro deposito della Riviera Trasporti, in dismissione da corso Cavallotti, dopo la vendita avvenuta a fine settembre soccorso alla Dimar, società piemontese che propone in riviera già diversi supermercati come Ok Market, Mercatò ed altri.

Nei giorni scorsi era stata paventata la possibilità di spostare il deposito al Mercato dei Fiori di Valle Armea, struttura sempre più polivalente che ospita (oltre alle contrattazioni dei fiori) molte società sportive nelle palestre ed alcune scuole.

Le direttive su come procedere dovranno essere date dalla parte politica e, secondo i ben informati, potrebbe essere proprio l’area del mercato quella prescelta, anche se nei giorni scorsi si era pure parlato di una zona più a Nord del mercato. La Riviera Trasporti dovrà lasciare il deposito di corso Cavallotti entro maggio ma non è da escludere che possa essere chiesta un’eventuale proroga.

Anche se venisse deciso di spostarlo in Valle Armea, servirebbero i tempi tecnici per allestire l’area dedicata e fare in modo che la Rt possa lavorare come avviene ora nell’attuale deposito.