Altro weekend di piogge sulla nostra provincia: tra venerdì e domenica previste forti precipitazioni

Sta per iniziare un altro weekend di maltempo sulla nostra provincia, un po’ come lo scorso anche se probabilmente la quantità di pioggia sarà superiore. Se, infatti, le precipitazioni sono state importanti solo nell’entroterra, secondo le previsioni per il fine settimana dovrebbero essere decisamente superiori.

Mentre le temperature già da ieri sono scese rispetto ai giorni scorsi, dovrebbe iniziare a piovere dal primo pomeriggio di domani e le precipitazioni saranno incessanti fino al pomeriggio di domenica. Saranno quindi 48 ore di pioggia con probabili temporali e qualche possibile grandinata.

Il limite pioggia-neve sarà abbastanza elevato e le precipitazioni nevose, almeno per la nostra provincia, dovrebbero registrarsi solo a quote elevate, probabilmente a Monesi, Colle Melosa e sulle cime più alte. Prevista neve, invece, nel basso Piemonte dove saranno nuovamente imbiancate anche le località sciistiche.

Qualche problema potrà verificarsi sulle strade di montagna dove, come sempre in questi casi, saranno obbligatorie le catene o gli pneumatici da neve. Attenzione anche ai corsi d’acqua che potranno ingrossarsi notevolmente. Non è escluso che possa essere diramata una allerta meteo, sia per domani che sabato. La decisione sarà di Arpal, come sempre nella tarda mattinata.