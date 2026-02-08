Auto sfonda i parapedonali tra il parcheggio Dapporto e il lungomare Calvino e fugge: rintracciata dalla Polizia Locale

Ha preso un vero e proprio “dritto” con l’auto, abbattendo i parapedonali che delimitano l’area tra il parcheggio Dapporto e il lungomare Calvino, per poi allontanarsi senza informare nessuno dell’accaduto. L’episodio sarebbe avvenuto nel corso della notte.

Ad accorgersi dei danni sono stati, questa mattina presto, gli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul posto dopo aver notato le evidenti tracce dell’impatto. In breve tempo gli operatori sono riusciti a rintracciare il veicolo responsabile, trovato parcheggiato a circa un chilometro di distanza dal luogo dell’incidente.

Determinanti per le indagini sono stati i grossi pezzi di carrozzeria rimasti sull’asfalto dopo l’urto: frammenti che, una volta raccolti, sono risultati perfettamente compatibili con l’auto individuata e con le informazioni ricostruite sul luogo dell’impatto. «Gli elementi rinvenuti hanno consentito un rapido collegamento con il veicolo danneggiante», trapela dagli accertamenti.

Nel frattempo l’area interessata dall’incidente è stata momentaneamente delimitata con nastro segnaletico, in attesa di un ripristino definitivo dei luoghi e della messa in sicurezza della zona. Restano ora da chiarire le responsabilità e le eventuali sanzioni a carico del conducente.