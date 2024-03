Elezioni Sanremo, 'Anima' si presenta: “Siamo il partito dei sanremesi” (foto e video)

Dopo 'Forum', si presenta un altro pilastro della coalizione civica a sostegno del candidato sindaco Alessandro Mager.

Nella sede associativa di via Nuvoloni, alla presenza del presidente Sergio Tommasini e del capolista alla elezioni comunali, Alessandro Sindoni, 'Anima' ha presentato il simbolo che gli elettori troveranno sulle schede elettorali i prossimi 8 e 9 giugno.

“Pensiamo che la preparazione giuridica di Alessandro Mager, il suo pragmatismo, l'assenza di conflitti di interesse e il fatto che questo porti ad avere solo l'interesse di Sanremo, qualifichi noi come il partito di Sanremo e dei sanremesi - ha esordito Sergio Tommasini - non abbiamo sigle, ma una grande coalizione per portare a sindaco il nostro Alessandro Mager. Come 'Anima' siamo partiti con largo anticipo l'anno scorso vorremmo portare un modo diverso di fare politica con competenza, pragmatismo e meritocrazia. Questa sarà la nostra vittoria. Noi non finiremo a giugno, il primo obiettivo è portare Alessandro Mager a essere sindaco di Sanremo, il secondo obiettivo è sostenerlo quando sarà sindaco”.

“Un percorso iniziato a maggio 2023, i nomi che ci sostengono rappresentano la città, gente che si occupa del sociale e che questa volta ha deciso di scendere in campo - ha proseguito Alessandro Sindoni - mi onoro di mettere la faccia per Alessandro Mager così come lo fanno tutti i candidati di 'Anima'. Abbiamo fatto un programma partendo dal basso, dalla gente. Abbiamo lavorato tanto con molta gente competente, siamo la manifestazione visiva delle persone che non vedete ma hanno lavorato molto analizzando anche i bilanci del Comune. Abbiamo fatto squadra, una squadra coesa e forte. Non abbiamo mai avuto tentennamenti sul nome di Alessandro Mager”.

“Provo una enorme soddisfazione per aver riunito una squadra di persone competenti - ha concluso il candidato sindaco Alessandro Mager - mi sono candidato il 12 gennaio da solo mettendo la mia faccia senza avere dietro di me nessuna sigla. Oggi, dopo due mesi, ci sono quattro sigle prestigiose. Sono uno dei fondatori di 'Anima' e in questo momento ho cambiato veste candidandomi con una coalizione di quattro elementi per me equivalenti. Ci sono persone che fanno parte anche dell'amministrazione attuale, che hanno lavorato bene e che sono onorato vogliano fare squadra con me. Ci sono persone che in passato hanno avuto incarichi amministrativi e che hanno dimostrato il loro valore. E poi ci sono tante persone nuove. Fare politica deve essere una scelta di campo positiva. Abbiamo creato una squadra che ha come obiettivo il miglioramento della città. Chi c'è stato sino a ora ha lavorato bene, tanto che i programmi dei miei concorrenti candidati sindaco partono dal fatto che bisogna portare avanti i lavori dell'amministrazione Biancheri. Il problema che molti sentono è rappresentato dalla quotidianità, infatti vogliamo intervenire con concretezza. Ci sono problemi di decoro urbano, ci sono le buche per le strade e anche il servizio di igiene urbana lascia a desiderare. Chiedo di non essere più chiamato 'avvocato', siamo una squadra coesa che ha come unico interesse il bene di Sanremo. Vogliamo coinvolgere quella fascia di popolazione che ha abdicato al loro diritto di esprimere il voto, quelle che pensano che il voto sia inutile, che pensano di astenersi. Capisco che sia conseguenza delle pessime prestazioni che i partiti hanno sviscerato in questi anni. Per amministrare Sanremo si deve essere liberi”.

“Preparazione giuridico-amministrativa, trasparenza, pragmatismo, conoscenza del territorio, sono cardini valoriali fondamentali che ritroviamo nella figura professionale di Alessandro Mager - dicono dal direttivo di 'Anima' - crediamo che Sanremo abbia bisogno di essere abbracciata e presa per mano con fiducia per traguardare nuovi obiettivi e concentrarsi sui piccoli e grandi interventi quotidiani come la pulizia, il decoro urbano e la sicurezza. I grandi progetti che sono in itinere hanno bisogno di forti capacità giuridiche al fine di portarli a termine nei tempi previsti. L’assenza di conflitti di interesse è fondamentale affinché il nostro sindaco possa decidere nell’esclusivo interesse di Sanremo e dei sanremesi”.

“Siamo sicuri che Alessandro Mager sia pronto a dare risposte agli imprenditori, ai commercianti, ai cittadini, a chi vorrà investire. Insieme ad Alessandro Mager e ai nostri partner della coalizione vogliamo consolidare un rapporto con i cittadini basato su trasparenza e concretezza. Sanremo ha bisogno di andare oltre alle sigle e guardare alle singole persone che con senso di comunità, resilienza, competenza e dedizione possano costruire la nostra città del futuro” concludono.

Ecco alcuni candidati di 'Anima': Alessandro Sindoni (avvocato, sportivo, già vice Sindaco e Assessore al turismo del Comune di Sanremo), Fabrizio Ferlito (Laureato in Medicina, Medico generale presso ASL1 Imperiese, 10 anni di esperienza al Pronto Soccorso 118 di Sanremo, ex sportivo agonista, Arbitro di calcio), Maura Ghisi (Dottoressa in infermieristica, attualmente coordinatrice presso la Residenza Franchiolo di Sanremo, ex sportiva agonista), Giovanni Versaci (Laureato in Farmacia e Imprenditore farmacista presso la Farmacia di Piazza Colombo, sportivo, appassionato di calcio), Luca Marvaldi (Geometra, appassionato di calcio, papà a tempo pieno), Desirée Negri (imprenditrice, Laureata in Lingue e Letterature straniere, sportiva e impegnata per la salvaguardia dell’ambiente), Gianni Mascelli (già responsabile di Cardiologia all’ospedale di Sanremo, sportivo e attivo nel mondo della prevenzione cardiovascolare), Raffaele Martino (storico imprenditore nel settore della ristorazione).

Le interviste

“Per quanto riguarda il tema dei quartieri, vallate e frazioni - si legge nel programma di 'Anima' - proponiamo di istituire nuovamente le circoscrizioni e nominare i referenti: Foce, Centro, Piazza Eroi, La Pigna, San Siro, San Martino, Polo Nord, Borgo e Baragallo, Verezzo, San Romolo, Poggio, Coldirodi, La Villetta, Bussana, San Giacomo, San Bartolomeo, San Lorenzo, San Giovanni e San Pietro. I referenti, regolarmente eletti tramite una nuova procedura che indicheremo, siederanno in un tavolo permanente collegato al nuovo Assessorato alle Frazioni, Vallate e Quartieri, per discutere e condividere le rimostranze dei cittadini, i problemi e presentare pronte soluzioni per ogni vertenza che si basi su tempi certi e trasparenza amministrativa. Per decoro urbano e pulizia. Una città può considerarsi “pulita” quando si riscontra un basso livello di inquinamento visibile (come rifiuti per strada, aria e acqua pulita, aree pubbliche ben tenute), quando la gestione dei rifiuti è efficace ed è perseguita l'attenzione all'igiene pubblica. “Se vivono bene i residenti, allora la città accoglierà bene i turisti”. Il programma prevede una serie di interventi mirati al miglioramento del decoro urbano (interventi da eseguire nei primi 100 giorni di amministrazione e istituzione di una squadra di pronto intervento collegata a Sindaco e Assessore) ed una puntuale rivisitazione del sistema di raccolta dei rifiuti (più isole ecologiche informatizzate e nuovo schema di raccolta diviso per zone con riduzione del porta a porta ove crea problemi). Per il turismo integrato – musica, cultura, tradizioni, mare, sport tutto l’anno, vallate e frazioni, enogastronomia, fiori, gioco e intrattenimento, montagna – proponiamo di istituire, in accordo e gestione con il Casinò di Sanremo, la figura del Destination Manager (DM), in grado di gestire e organizzare i territori, coinvolgere gli operatori del settore, le associazioni del territorio, pianificare strategie di comunicazione e di marketing, creare un prodotto turistico integrato in linea con le richieste del mercato e rilanciare l’incoming. Il Casinò di Sanremo deve evolversi e collaborare con il futuro Assessore al Turismo in modo sinergico per una programmazione turistica integrata, cosmopolita e competente. Relativamente alla protezione della costa: proponiamo una serie di interventi di protezione del litorale per mantenere l’insabbiamento naturale incrementandolo con ripascimenti artificiali naturali di tipo strutturale per proteggere gli esercenti dagli eventi atmosferici e dalle calamità meteo marine – esempio i progetti di “Sand Motor or Engine” in Olanda. Relativamente alla sanità e per rafforzare l’incisività degli interventi del sindaco di Sanremo in materia, proponiamo di istituire la figura dell’Health City Manager, figura onorifica che coordina e implementa azioni riguardanti la salute pubblica. Questa figura deve mettere in rete e fare sistema sui principali temi relativi a Salute e politiche urbane pubbliche, Alfabetizzazione e accessibilità all’informazione e all’educazione sanitaria, stili di vita sani nei luoghi di lavoro, nelle grandi comunità e nelle famiglie, cultura alimentare e nutrizionale, trasporto urbano orientato alla mobilità lenta, elettrica e sostenibile, prevenzione primaria e malattie croniche, Inclusione sociale, monitoraggio dei dati sulla salute”.

