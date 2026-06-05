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Eventi | 05 giugno 2026, 15:22

Sanremo, presentazione del libro “La Destra di Governo” con Fabrizio Tatarella alla Sala Ariston Roof 3

Fratelli d’Italia Provincia di Imperia e Fondazione Tatarella organizzano il 6 giugno a Sanremo la presentazione del volume dedicato all’evoluzione della destra italiana, da Pinuccio Tatarella a Giorgia Meloni.

Sanremo, presentazione del libro “La Destra di Governo” con Fabrizio Tatarella alla Sala Ariston Roof 3

Venerdì 6 giugno, alle ore 17, presso la Sala Ariston Roof 3 di Sanremo, Fratelli d’Italia Provincia di Imperia, in collaborazione con la Fondazione Tatarella, organizza la presentazione del libro “La Destra di Governo. Da Pinuccio Tatarella a Giorgia Meloni”.

All’incontro parteciperà l’autore del volume, Fabrizio Tatarella.

Nel corso della presentazione interverranno il Senatore Gianni Berrino, l’Avvocato Fabrizio Cravero, l’Assessore regionale Luca Lombardi, l’Assessore del Comune di Ventimiglia Tiziana Faedda e Paolo Strescino, dirigente regionale di Fratelli d’Italia.

L’evento rappresenta un’occasione di approfondimento sul tema affrontato nel libro e vedrà la partecipazione di esponenti istituzionali e politici del territorio.

L’ingresso è libero.

Redazione

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