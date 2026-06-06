Turismo, l'assessore Lombardi incontra il ministro Mazzi: "Quattro house della Liguria beneficeranno delle agevolazioni ministeriali"

L'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha incontrato il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi nell'ambito dell'evento 'Campioni del mondo – Italia loves Unesco' che si è tenuto ieri sera all’Arena di Verona alla presenza anche del vicepresidente di Regione Liguria Simona Ferro.

"Ho ringraziato il ministro per il decreto relativo alle agevolazioni per le staff house: ho avuto conferma che alla Liguria sono stati assegnati oltre un milione di euro per le quattro strutture che beneficeranno delle agevolazioni" – ha detto Luca Lombardi - "Si sosterranno i costi per la locazione degli alloggi con l’intento di favorire condizioni abitative dignitose e stabili per i lavoratori del settore. Questa misura quindi è un ulteriore sostegno per le imprese del settore che va ad unirsi ai bonus erogati dal Patto del Lavoro nel Turismo".

Le 4 staff house della Liguria in questione sono tre alberghi, a Zoagli, Alassio e Rapallo, e una locazione turistica a Magliolo.