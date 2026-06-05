martedì 09 giugno
Passerella sul Roya, il Comitato InVentimiglia: «Non vogliamo fermarla, ma garantire la sicurezza della città»
Passerella sul Roya, il Comitato InVentimiglia: «Non vogliamo fermarla, ma garantire la sicurezza della città»
Leggi le ultime di: Politica
 / Politica

Politica | 05 giugno 2026, 14:35

Gestione delle risorse idriche del Roja, la Provincia di Imperia al tavolo italo-francese: “Priorità assoluta salvaguardare una risorsa vitale”

Alla riunione del Comitato di cooperazione frontaliera presentate proposte tecniche per semplificare iter e rapporti con Francia e Monaco. Scajola: “Serve un piano condiviso per curare definitivamente il ‘malato Roja’”

Claudio Scajola

Claudio Scajola

Il miglioramento della gestione delle risorse idriche indispensabili alla Provincia di Imperia e alla vicina Francia sono state argomento di trattazione ieri in Val d’Aosta, a Bard, alla terza riunione del Comitato di cooperazione frontaliera italo-francese, presieduta dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e dal ministro francese per gli Affari Esteri Jean-Noël Barrot.

La Provincia di Imperia, chiamata a mettere sul tavolo proposte per una migliore gestione delle risorse garantite dal Fiume Roja - in particolare sulla necessità di una continua rialimentazione della falda sotterranea - è intervenuta con i propri tecnici, che hanno avanzato proposte di carattere organizzativo che semplificano iter autorizzativi e i rapporti economici tra i gestori italiani e francesi delle risorse idropotabili del fiume.

«La vitale risorsa idrica del Roja deve essere salvaguardata perché da essa dipendono centinaia di migliaia di persone. Occorre porre in atto interventi e azioni concordate con il versante francese e monegasco: il percorso già avviato per la revisione della Convenzione Italo-francese in vigore dal 1972 – dice il Presidente Claudio Scajola – è già un ottimo risultato, ma l’auspicio è che il percorso avviato possa portare a pianificare l’attuazione degli interventi da noi proposti, mirati, a breve e medio termine, a consentire di curare definitivamente “il malato Fiume Roja” senza cure palliative. Salvaguardare la risorsa del Fiume Roja è una priorità sia per noi sia per i nostri vicini francesi».

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium